Zamierza zdradzić całą prawdę o Bońku. "Na weselu musi być panem młodym"

Zbigniew Boniek nie daje o sobie zapomnieć choćby na minutę. Jego sposób bycia oraz aktywność w mediach społecznościowych sprawiają, że fani piłkarscy (i nie tylko) w zasadzie bez przerwy dowiadują się, co słychać u "Zibiego" oraz oczekują na jego kolejne opinie na tematy sportowe. A te nierzadko bywają kontrowersyjne. Jak zauważył autor powstającej właśnie biografii byłego prezesa PZPN, Marek Wawrzynowski, "kiedy jest za cicho, Zbigniew rzuci granat, żeby coś się działo".

Oto cała prawda o Bońku. "Musi być w centrum uwagi"

Kontrowersyjna natura byłego prezesa PZPN sprawia, że dziennikarz "Przeglądu Sportowego" w rozmowie z Piotrem Wołosikiem w ramach podcastu "Ofensywni" wprost przyznał, że nie wie, czy Boniek po premierze książki się na niego nie obrazi.

- To zależy. Jest tam sporo konkretnych historii, nie kilka, a kilkadziesiąt - wyjawił. Wawrzynowski odniósł się również do charakteru legendarnego piłkarza, który, lekko mówiąc, nie należy do najłatwiejszych do poskromienia.

- Jest jak oko cyklonu. Jak się nic nie dzieje, to on zawsze musi być w centrum uwagi. Na weselu musi być panem młodym, a na pogrzebie trupem. Mówiąc wprost: zawsze musimy na niego wszyscy patrzeć - stwierdził.

W biografii nie zabraknie także wątków związanych z karierą trenerską Bońka, która nie należała do najbardziej udanych. Jako szkoleniowiec prowadził ekipy Lecce, Bari, Sambendettese, Avelino oraz reprezentację Polski. Nigdzie jednak nie zagrzał miejsca na dłużej.

- Trenerem był katastrofalnym i co do tego nikt nie ma wątpliwości - ocenił Wawrzynowski, który jednak zaznaczył, że nie zamierza w żaden sposób atakować ikony polskiej piłki nożnej. Z tym że niektóre historie mogą zostać różnie odebrane przez samego zainteresowanego.

- Podziwiam Bońka jako piłkarza. To był światowy top, wybitna postać. Człowiek, który ma na koncie trzecie miejsce na świecie i europejskie puchary, w których odgrywał kluczowe role. Jak powiedział kiedyś Jacek Kurowski: "Ja nie chcę go atakować, ja chcę napisać, jak było". Na co usłyszałem: "No właśnie, na tym polega problem" - podsumował dziennikarz.

