Zagrali akcję na wagę złota mundialu. Właśnie "sprzedali" firmę za 250 milionów

Maracana, finał mistrzostw świata, 13 lipca 2014 roku. W drugiej części dogrywki skrzydłem rusza Andre Schuerrle. Dośrodkował w pole karne, wprost do Mario Goetze. Ten przyjął piłkę na klatkę, obrócił się w stronę bramki i pokonał Sergio Romero. Dziesięć minut później Niemcy mogli cieszyć się z czwartego tytułu mistrzowskiego.

Główni bohaterowie jedynej bramki finałowego spotkania - Schuerrle oraz Goetze - przez lata grali razem tylko w reprezentacji. Dopiero dwa lata po mistrzostwach świata obaj zostali piłkarzami Borussii Dortmund. I choć Andre Schuerrle zakończył już swoją sportową karierę, Mario Goetze gra dalej - obecnie jest piłkarzem Eintrachtu Frankfurt.

Biznesowe partnerstwo mistrzów świata

Dwaj przyjaciele z boiska współpracowali nie tylko na murawie. Jak donosi portal T-online.de, dwaj piłkarze w 2018 roku zainwestowali w spółkę zajmującą się badaniem i wykorzystaniem produktów z konopii indyjskich. Sanity Group zostało założone przez przedsiębiorcę Finna Hansela, a misją firmy jest, jak sami twierdzą - odblokowanie korzyści zdrowotnych kannabinoidów.

Start-up po niemal dekadzie stał się łakomym kąskiem dla gigantów w branży. Jak poinformowano na stronie internetowej firmy, doszło do porozumienia z długoletnim inwestorem. Kanadyjska firma Organigram Global zostanie właścicielem Sanity Group za kwotę, która może osiągnąć nawet 250 milionów euro. 130 milionów zostanie przekazane natychmiast, a kolejne 120 milionów zależne będzie od dalszych wyników finansowych.

Mario Goetze i Andre Schuerrle zarobili fortunę!

Zdaniem niemieckich mediów, po tej transakcji udziały posiadane przez Andre Schuerrle i Mario Goetze mogą być warte nawet 2,5 miliona euro. Mistrzowie świata z 2014 roku nie są jedynymi celebrytami, którzy zarobili krocie na inwestycji w konopie indyjskie. Akcje Sanity Group posiadają znani w Niemczech prezenterzy czy influencerzy, ale też światowe gwiazdy muzyki - Snoop Dogg oraz will.i.am.

Zakup udziałów w firmie zajmującej się konopiami indyjskimi nie jest jedynym wspólnym przedsięwzięciem Schuerrle oraz Goetze. Trzy lata temu dołączyli do grona właścicieli sieci pizzerii "Happy Slice", która posiada kilkadziesiąt lokali w całych Niemczech.