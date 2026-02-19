Potwierdziły się doniesienia ws. Ewy Pajor i FC Barcelony

FC Barcelona Femeni wygrała rywalizację w fazie ligowej Ligi Mistrzyń i ze spokojem oczekiwała na swojego rywala w ćwierćfinale imprezy. Miał nim zostać Real Madryt albo Paris FC. Hiszpanki trumfowały w premierowym starciu 3:2, a w drugim już od piątej minuty grały w przewadze jednej zawodniczki po czerwonej kartce dla They Greboval. Skończyło się 2:0 dla "Królewskich".
W najlepszej ósemce dojdzie więc do "El Calsico". Już w styczniu "Mundo Deportivo" informowało, że Barcelona chciałaby zorganizować ten mecz na zmodernizowanym Camp Nou. Tak też się stanie!
"Drużyna Pere Romeu rozegra rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów Kobiet z Realem Madryt w świątyni Blaugrany!" - napisano na oficjalnej stronie klubu. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 18:45.
Kobiecy zespół wróci na Camp Nou po ponad 1000 dniach. Ostatni raz wystąpił na tym obiekcie jeszcze przed modernizacją - 27 kwietnia 2023 roku w półfinale z Chelsea (1:1). Wtedy w drużynie nie było jeszcze Ewy Pajor, która tym samym za niespełna dwa miesiące dostanie szansę na debiut na tym legendarnym stadionie.
"Powrót na Camp Nou to nie tylko wydarzenie sportowe; to także przykład zaangażowania Klubu w projekt Barca Women's. Zobowiązanie do rozgrywania klasycznych meczów na niezwykle funkcjonalnym stadionie potwierdza strategiczny wymiar drużyny, która stała się światowym punktem odniesienia i wzorem dla nowych pokoleń" - zaznacza kataloński "Sport".
FCB ogłosiła tę wiadomość na specjalnym nagraniu. Filmik podkreśla rolę kibiców, którzy są siłą napędową tej drużyny i przypomina, że spotkanie sprzed trzech lat wyznaczyło granicę między przeszłością a przyszłością i było kamieniem milowym w rozwoju kobiecej sekcji. El Clasico będzie mogło obejrzeć ponad 60 tysięcy fanów.
FC Barcelona będzie faworytem tego dwumeczu. To będzie już czwarte spotkanie tych drużyn w tym sezonie. Wszystkie wcześniejsze wygrała ekipa z Katalonii, nie tracąc w nich ani jednego gola.