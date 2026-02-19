Potwierdziły się doniesienia ws. Ewy Pajor i FC Barcelony

FC Barcelona Femeni wygrała rywalizację w fazie ligowej Ligi Mistrzyń i ze spokojem oczekiwała na swojego rywala w ćwierćfinale imprezy. Miał nim zostać Real Madryt albo Paris FC. Hiszpanki trumfowały w premierowym starciu 3:2, a w drugim już od piątej minuty grały w przewadze jednej zawodniczki po czerwonej kartce dla They Greboval. Skończyło się 2:0 dla "Królewskich".

W najlepszej ósemce dojdzie więc do "El Calsico". Już w styczniu "Mundo Deportivo" informowało, że Barcelona chciałaby zorganizować ten mecz na zmodernizowanym Camp Nou. Tak też się stanie!

Ewa Pajor zagra na Camp Nou

"Drużyna Pere Romeu rozegra rewanżowy mecz ćwierćfinału Ligi Mistrzów Kobiet z Realem Madryt w świątyni Blaugrany!" - napisano na oficjalnej stronie klubu. Spotkanie odbędzie się 2 kwietnia o godz. 18:45.

Kobiecy zespół wróci na Camp Nou po ponad 1000 dniach. Ostatni raz wystąpił na tym obiekcie jeszcze przed modernizacją - 27 kwietnia 2023 roku w półfinale z Chelsea (1:1). Wtedy w drużynie nie było jeszcze Ewy Pajor, która tym samym za niespełna dwa miesiące dostanie szansę na debiut na tym legendarnym stadionie.

"Powrót na Camp Nou to nie tylko wydarzenie sportowe; to także przykład zaangażowania Klubu w projekt Barca Women's. Zobowiązanie do rozgrywania klasycznych meczów na niezwykle funkcjonalnym stadionie potwierdza strategiczny wymiar drużyny, która stała się światowym punktem odniesienia i wzorem dla nowych pokoleń" - zaznacza kataloński "Sport".

Wyjątkowe nagranie Barcelony Femeni

FCB ogłosiła tę wiadomość na specjalnym nagraniu. Filmik podkreśla rolę kibiców, którzy są siłą napędową tej drużyny i przypomina, że spotkanie sprzed trzech lat wyznaczyło granicę między przeszłością a przyszłością i było kamieniem milowym w rozwoju kobiecej sekcji. El Clasico będzie mogło obejrzeć ponad 60 tysięcy fanów.

FC Barcelona będzie faworytem tego dwumeczu. To będzie już czwarte spotkanie tych drużyn w tym sezonie. Wszystkie wcześniejsze wygrała ekipa z Katalonii, nie tracąc w nich ani jednego gola.