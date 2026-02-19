Lech Poznań zakończył fazę ligową Ligi Konferencji Europy na 11. miejscu. Mistrzowie Polski w sześciu rozegranych spotkaniach zanotował trzy zwycięstwa, jeden remis i dwie porażki. Podopieczni Nielsa Frederiksena są faworytem dwumeczu w 1/16 finału rozgrywek, w którym zmierzą się z fińskim KuPS Kuopio. Drużyna Miiki Nuutinena wygrała jeden mecz oraz również jeden przegrała, remisując przy tym aż czterokrotnie.

REKLAMA

Zobacz wideo Skocznie, na których wychował się Tomasiak, mogły nie istnieć!

Czwartkowe spotkanie nie odbędzie się w Kuopio, znane skądinąd kibicom skoków narciarskich, lecz zostanie rozegrane w Tampere, na Tammelan Stadion. Domowy obiekt KuPS nie spełnia wymogów UEFA, jeśli chodzi o występy na arenie międzynarodowej. Otwarty przed dwoma laty obiekt w Tampere znajduje się blisko 300 kilometrów od domowej areny zespół. Według szacunków miejscowych władz na meczu ma się pojawić około 3200 widzów. Ze względu na tak dużą liczbę kibiców, na ulicach pojawić ma się zwiększona ilość służb oraz policja konna.

Kibice Lecha zaplanowali przemarsz z Tullinaukio na stadion. W związku z tym lokalna policja będzie ten marsz zabezpieczać oraz kierować ruchem w mieście. Ponadto w całej okolicy obowiązuje zakaz lotów dla bezzałogowych statków powietrznych.

"Kolejorz" w rundzie jesiennej przegrał dwa spotkania w rozgrywkach LKE: 0:1 z Lincoln'em na Gibraltarze oraz 2:3 z Rayo Vallecano. Po przerwie zimowej zespół z Poznania w czterech meczach PKO BP Ekstraklasy zanotował dwa zwycięstwa i dwie porażki, co daje mu po 21. kolejkach szóste miejsce z dorobkiem 32 punktów.

Początek spotkania pomiędzy KuPS a Lechem Poznań w czwartek 19 lutego o godzinie 18:45. Rewanżowe starcie zaplanowane jest na 26 lutego o godzinie 21:00 w Poznaniu.