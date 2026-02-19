Gwiazdor trafił do Feyenoordu i od razu zobaczył Modera. Takie słowa o Polaku

Wygląda na to, że Jakub Moder na dobre wyleczył kontuzję pleców, którą stwierdzono u niego na początku sezonu. Wrócił pod koniec stycznia, zagrał już w czterech meczach. Jest chwalony za swoją grę. Powrót Polaka to też dobra wiadomość dla Robina van Persiego - Moder jest realnym wzmocnieniem składu Feyenoordu.

Nowa gwiazda Feyenoordu jest pod wrażeniem Polaka

Moder jest piłkarzem, który robi wrażenie na Holendrach od początku swojego pobytu w Rotterdamie. Polski pomocnik miał zaimponować także Raheemowi Sterlingowi, który od niedawna jest piłkarzem Feyenoordu. Anglik nie mógł dotychczas trenować z zespołem, musiał czekać na pozwolenie o pracę poza granicami Wielkiej Brytanii.

Jak donosi "De Telegraaf", to Moder zwrócił największą uwagę Sterlinga. Były gracz kilku gigantów Premier League ma być pod wrażeniem jego dojrzałej gry i postępu, jaki zrobił od czasu gry w Brighton & Hove Albion.

"Reprezentant Polski Jakub Moder zrobił na Sterlingu doskonałe wrażenie, choć znał go już z Premier League" - dodano.

Feyenoord zorganizował mini-obóz treningowy w Belgii, by umożliwić Sterlingowi integrację i poznanie zespołu. Sam Sterling miał być zachwycony tym, jak wyglądają treningi pod okiem van Persiego. Anglik jest głodny gry, chce jak najszybciej wyczuć styl gry Feyenoordu i zgrać się z resztą drużyny.

"Sterling obejrzał niezliczone klipy wideo i przeanalizował większość zawodników w niedzielę przeciwko Go Ahead Eagles" - czytamy.

Sprawa pozwolenia Sterlinga na pracę ma wyjaśnić się do dzisiaj, przynajmniej na to liczy Feyenoord. Jeśli uda się zamknąć ten temat, Anglik będzie do dyspozycji van Persiego na niedzielny mecz z walczącym o utrzymanie Telstarem.

W tabeli Eredivisie Feyenoord zajmuje drugie miejsce z dorobkiem 45 punktów po 23 meczach. Do prowadzącego PSV Eindhoven traci aż 14 punktów.