Było krótko po meczu Interu. Fatalne wieści ws. Zielińskiego

Wyjazdowe spotkanie 1/16 finału Ligi Mistrzów miało być dla Inter okazją ku temu, by dać odpocząć od gry w wyjściowej "jedenastce" m.in. Piotrowi Zielińskiemu. Polak był podstawowym wyborem Cristiana Chivu niezmiennie od 11 stycznia, a więc od meczu ligowego z Napoli. Spotkanie w Norwegii miało być dla ubiegłorocznego finalisty rozgrywek spacerkiem, bądź najzwyczajniej w świecie łatwym spotkaniem. Tak się jednak nie stało. Gospodarze zaskoczyli wicemistrzów Włoch, wygrywając ten pojedynek 3:1. Należy pamiętać, iż Nerazzurri zakończyli fazę ligową na 10. miejscu, zaś ich rywale na 23.
Wyjazdu do Skandynawii, oprócz porażki, Inter nie będzie dobrze wspominał. W 61. minucie murawę opuścił Lautaro Martinez, który doznał kontuzji łydki. W pomeczowej wypowiedzi 45-letni szkoleniowiec przyznał, iż kilku zawodników po powrocie do Włoch będzie wymagało dalszych badań. Wśród nich jest Piotr Zieliński. Pomocnik reprezentacji Polski pojawił się na placu gry w 76. minucie, gdy Inter przegrywał już 1:3. Polak nie zdołał odwrócić losów spotkania.
- Teraz musimy to podsumować, mamy kilka drobnych problemów: musimy zobaczyć, jak sobie radzimy, bo za trzy dni gramy z Lecce, a potem pomyślimy o rewanżu. Straciliśmy Lautaro, jest kontuzjowany: inni zawodnicy mają problemy i sprawdzimy to jutro. Lautaro doznał poważnej kontuzji - powiedział Chivu cytowany przez "fcinter1908.it".
Ten sam portal poinformował również, iż Piotr Zieliński zakończył mecz z problemami zdrowotnymi. "Piotr Zieliński również nie najlepiej spisał się w meczu. Polski pomocnik, który rozpoczął spotkanie na ławce rezerwowych i wszedł na boisko w 76. minucie za Mkhitaryana, ma narzekać na pewne dolegliwości fizyczne, które trzeba będzie ocenić po powrocie do Mediolanu" - czytamy.
Rewanżowe spotkanie na San Siro odbędzie się we wtorek 24 lutego. Nerazzurri wcześniej rozegrają ligowe spotkanie z Lecce, w którym obecność Zielińskiego stoi pod znakiem zapytania.