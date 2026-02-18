To on ocali Legię? Nadeszły dobre wieści dla Papszuna

Legia Warszawa jest aktualnie w strefie spadkowej. Zajmuje przedostatnie miejsce i ma dwa punkty straty do bezpiecznej pozycji. Z jednej strony sytuacja Legii jest wręcz beznadziejna, bowiem zanotowała najdłuższą serię meczów bez wygranej w całej swojej historii występów na najwyższym poziomie rozgrywkowym w Polsce. Do tego zmiana trenera nie jest na razie odczuwalna, więc nie ma powodów do optymizmu. Z drugiej w tabeli PKO Ekstraklasy jest ciasno, więc utrzymanie jest jak najbardziej realne. Jedno zwycięstwo może wiele zmienić.

Ważny piłkarz Legii wraca

W najbliższym meczu Legia zmierza się z Wisłą Płock, która jest jedną z największych rewelacji sezonu i jest w grze o miejsce w europejskich pucharach. Ale "Nafciarze" złapali zadyszkę, przegrali dwa ostatnie mecze. Dlatego legioniści mogą upatrywać tutaj swoich szans na wielkie przełamanie.

Szanse stołecznych rosną ze względu na powrót ważnego piłkarza. Jak informuje tygodnik "Piłka Nożna", do treningów z pełnym obciążeniem wrócił Juergen Elitim. Kolumbijczyka zabrakło w starciach z Arką Gdynia (2:2) i GKS-em Katowice (1:1).

To dla Marka Papszuna bardzo dobra wiadomość. Będzie miał do dyspozycji nieco mocniejszy zespół, szczególnie w środku pola.

Juergen Elitim zagrał w tym sezonie w 23 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił trzy gole i zanotował pięć asyst. Jego przyszłość w Legii wciąż stoi pod znakiem zapytania - ma ważny kontrakt do końca tego sezonu i nie wiadomo, czy dojdzie do przedłużenia. Transfermarkt wycenia Kolumbijczyka na kwotę 2,5 mln euro.

Jeśli Legia wygra z Wisłą, a Widzew Łódź przegra z Cracovią oraz Arka Gdynia nie wygra z GKS-em Katowice, to stołeczni uciekną w ten weekend ze strefy spadkowej.

Mecz Legia Warszawa - Wisła Płock w sobotę o godzinie 20:30.