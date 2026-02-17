Zieliński pokazał najwyższą klasę. Zero wątpliwości. "Odkryliśmy go na nowo"

Na temat znakomitych występów Piotra Zielińskiego wypowiedziało się już wielu ekspertów we włoskiej Serie A. Pomocnik reprezentacji Polski odżył w tym sezonie "pod skrzydłami" Cristiana Chivu, który objął stery nad drużyną Nerazzurri po Simone Inzaghim. Włoch nie dawał tylu szans do gry naszemu zawodnikowi, choć trzeba pamiętać o tym, iż "Zielu" zmagał się z różnorakimi urazami w ubiegłym sezonie.

Obecna kampania jest dla niego wręcz bardzo udana. Polak od 11 stycznia, a więc od starcia przeciwko swojemu poprzedniemu pracodawcy - Napoli, nieustannie melduje się w wyjściowej "11" Interu. W całych rozgrywkach Serie A zanotował 1199 minut, w których pięciokrotnie trafiał do bramki rywali oraz zaliczył jedną asystę.

Ostatnim trafieniem, dzięki któremu był, jest i przez jakiś czas jeszcze będzie na ustach wielu dziennikarzy z Półwyspu Apenińskiego było to zdobyte przeciwko Juventusowi. 14 lutego w Derbach Włoch na San Siro, nasz reprezentant kapitalnie "kropnął" zza pola karnego w 90. minucie, zapewniając zwycięstwo Interowi 3:2.

Świetna forma Zielińskiego nie umknęła dziennikowi "Corriere dello Sport", który tak opisał dyspozycję 31-letniego pomocnika. "To, co najbardziej go wyróżnia, poza pressingiem na przód, grą wertykalną i przesuniętym do przodu środkiem ciężkości, to umiejętność, z jaką udało mu się dodać inne elementy, które urozmaiciły grę Nerazzurrich. Niektóre z nich były już w zasięgu ręki. Po prostu nie potrafili znaleźć odpowiedniej pozycji ani zabłysnąć w sytuacji, która zdawała się funkcjonować bez nich. Piotr Zieliński jest tego doskonałym przykładem, biorąc pod uwagę trudności, jakie napotkał, integrując się z systemem Inzaghiego. Jednak Chivu od razu poczuł, że może być jedną z dodatkowych broni nowej wersji Interu, zarówno jako lewoskrzydłowy, jak i rozgrywający" - cytuje dziennik portal 'fcinter1908.it".

Na temat gry Polaka wypowiedział się także znany włoski dziennikarz Fabio Caressa. 58-latek postanowił umieścić Zielińskiego w wyjściowej "11" kolejki Serie A. "W mojej pierwszej jedenastce uwzględnię również Zielińskiego, który staje się kluczowym zawodnikiem Interu. Odkryliśmy na nowo zawodnika, którego znaliśmy; ma świetną umiejętność strzelania z dystansu, która wcześniej stała się „bezużyteczna" - przyznał dziennikarz.

Inter Mediolan przewodzi w tabeli ligi włoskiej z dorobkiem 61 punktów po 25 spotkaniach. Drugi AC Milan ma na koncie osiem "oczek" mniej, ale także jeden zaległy mecz do rozegrania.