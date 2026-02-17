Cała Polska śmieje się z Legii. Kompromitacja już nie tylko na boisku

Legia Warszawa nie wygrała spotkania w rozgrywkach PKO BP Ekstraklasy od... 28 września. Wówczas piłkarze stołecznego klubu okazali się lepsi od Pogoni Szczecin, pokonując ekipę gości 1:0. "Legioniści" w grudniu, tuż po zakończeniu rundy jesiennej zyskali nowego szkoleniowca. Marek Papszun, twórca sukcesów Rakowa Częstochowa jako rodowity Warszawiak spełnił swoje marzenie i objął stery nad klubem. Kibice będącej w ogromnym kryzysie Legii wiązali z jego przyjściem ogromne nadzieje, lecz po niespełna dwóch miesiącach pracy szkoleniowca efektów nie widać.
Przerwę zimową stołeczny klub spędził na przedostatnim, 17. miejscu w ligowej tabeli. Po wznowieniu rozgrywek w trzech spotkaniach zdołali ugrać zaledwie dwa punkty, co nie pozwoliło im wydostać się ze strefy spadkowej.
W ostatnich dniach co raz więcej mówi się o tym, jak swoich ulubieńców potraktowali kibole, którzy otwarcie grozili śmiercią piłkarzom, stosując przyśpiewkę na zakończenie zremisowanego meczu 2:2 z Arką w Gdyni oraz 1:1 z GKS-em w Katowicach: "A jak spadniemy, to wszystkich was zaj***emy!".
W poniedziałkowe popołudnie klub opublikował na portalu "X.com" nagranie, które zamiast zachęcić i zmotywować kibiców do wspierania klubu, uzyskało efekt zupełnie odwrotny do zamierzonego. W tak trudnym momencie sezonu ktoś zarządzający komunikacją z mediami oraz kibicami zdecydował się wypuścić... reklamę japońskiej zupki. Szerzej o tym pisaliśmy na łamach "Sport.pl": Niebywałe, co opublikowała Legia. Od razu zawrzało. "Co to jest?". Tam też znajdziecie wideo wspomnianej reklamy.
Pośród wielu głosów krytyki, jaka słusznie wylała się na warszawski klub, Ruch Chorzów, zespół z zaplecza ekstraklasy, opublikował filmik nawiązujący do produkcji "Legionistów". W ich przypadku była to produkcja z prawdziwego zdarzenia, która konkretnie nawiązuje do sobotniego meczu z Polonią Warszawa. Materiał zyskał rozgłos w mediach społecznościowych, a w komentarzach nie brakuje pochwał i gratulacji, a przy okazji "wbicia szpilki" Legii.
Produkcję docenili także kibice warszawskiego zespołu. Użytkownik podpisujący się jako "Warsaw Offender" pogratulował "Niebieskim" tego materiału. "Majstersztyk, a piszę to stety niestety jako kibic Legii" - czytamy we wpisie.
Zobacz też: Nie przepraszamy trenera Maciusiaka. I ujawniamy prawdę
Gratulacje płynęły także od najbliższego ligowego rywala Ruchu, a więc Polonii Warszawa. "Brawo Niebiescy. Do zobaczenia w sobotę. Duma Stolicy będzie obecna. Ale wolimy rosół niż chińskie zupki. Kluskami śląskimi z modrą kapustą również nie pogardzimy" - napisał jeden z użytkowników.
Słowa pochwały popłynęły także pod adresem marketingowców chorzowskiego klubu, którzy szybko zareagowali na filmik Legii. "Kapitalna szpileczka, w dodatku niemal natychmiastowa reakcja. Gratulacje dla marketingu, doskonała robota." - ocenił użytkownik portalu "X.com".
Legia Warszawa w sobotę 21 lutego zagra przy Łazienkowskiej z Wisłą Płock w meczu 22. kolejki ekstraklasy, natomiast tego samego dnia Ruch Chorzów podejmie Polonię Warszawa w 22. kolejce Betclic 1. Ligi.