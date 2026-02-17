Zapytali Rybusa o mecz Polska - Rosja. Odpowiedź mogła być tylko jedna

Reprezentacja Rosji lutego 2022 roku - po napaści zbrojnej Rosji na Ukrainę - nie może grać w rozgrywkach UEFA i FIFA. Sbornej pozostają spotkania towarzyskie, ale wiadomo, że zakres rywali jest ograniczony. Jeszcze niedawno poinformowano, że zespół Walerija Karpina zagra z Mali i Gwatemalą - odpowiednio 27 marca w Krasnodarze i 31 marca w Sankt Petersburgu. Pierwszy z przeciwników zajmuje 54. miejsce w rankingu FIFA, drugi zaś 94. Rosja plasuje się z kolei na 36. miejscu.

Rybus zapytany o mecz Polska - Rosja. "Nie ma szans"

Pierwotne plany Rosjan na pewno nie dojdą do skutku. 17 lutego prezes Gwatemalskiej Federacji Piłkarskiej Gerardo Pais powiedział w wywiadzie dla Sport24, że jego reprezentacja narodowa nie będzie mogła rozegrać w marcu meczu towarzyskiego ze Sborną.

Co ciekawe, rosyjski portal metaratings.ru, poprosił Macieja Rybusa o ocenę potencjalnych rywali reprezentacji Rosji. 36-latek został także zapytany o potencjalny mecz z Polską.

- Nie ma szans, żeby Rosja grała z Polską w najbliższym czasie. Sami widzicie, z kim grają Rosjanie. Nie mogę nazwać Mali i Gwatemali niepoważnymi drużynami. Ale byłoby lepiej, gdyby rosyjska reprezentacja grała z uczestnikami mistrzostw świata, a nie z Mali i Gwatemalą - podkreślił Rybus.

Rybus doceniany w Rosji. Powód jest oczywisty

Po rozpoczęciu pełnoskalowej wojny na Ukrainie Rybus postanowił pozostać w Rosji. Tłumaczył to wówczas tym, że nie może zostawić najbliższej rodziny (żona zawodnika była Rosjanką, obecnie są po rozwodzie). W dodatku - w późniejszym czasie - brał jeszcze udział w obchodach Dnia Zwycięstwa. Miał wówczas ubraną wstążkę św. Jerzego.

Pozostaniem w Rosji Rybus zamknął sobie drogę do występów w reprezentacji Polski. Ominął go przede wszystkim wyjazd na mundial w 2022 roku. Ostatnio jest znów o nim głośno, a to dlatego, że wrócił do ojczyzny. Zagrał m.in. w turnieju charytatywnym w Łowiczu, który odbył się 17 stycznia.