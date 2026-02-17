Oto kolejni rywale Rosji. Strach się bać

Trwająca agresja na Ukrainę spowodowała wykluczenie Rosji z meczów o stawkę. Przez to straciła baraże o mundial w Katarze, Euro 2024, tegoroczne mistrzostwa świata oraz trzy edycje Ligi Narodów UEFA. Rosja nie jest skłonna do zawarcia pokoju, więc perspektywa zniesienia zawieszenia też jest odległa.

Oto kolejny rywale Rosji

Rosjanom zostaje rozgrywanie sparingów, w dużej mierze z rywalami niżej notowanymi. Ale w zeszłym roku zagrała mecze towarzyskie m.in. z Nigerią, Iranem, Peru i Chile. Ci ostatni zatrzymali Rosjan w listopadzie minionego roku, wygrywając 2:0. Zakończyli ponad dwuletnią serię Rosji bez porażki.

W marcu będzie okazja dla rosyjskiej reprezentacji do powrotu na zwycięską ścieżkę. Jak podaje portal gazeta.ru, Rosja dogadała dwóch rywali w najbliższych meczach towarzyskich. Pierwszy wydaje się być mocniejszy.

27 marca Rosja w Krasnodarze Rosja zmierzy się z reprezentacją Mali, ćwierćfinalistą ostatnich dwóch edycji Pucharu Narodów Afryki. Cztery dni później w Sankt Petersburgu Rosja zagra z Gwatemalą.

Na początku lutego przewodniczący FIFA Gianni Infantino powiedział, że należy rozważyć przynajmniej przedyskutowanie powrotu Rosjan do rywalizacji w meczach o stawkę. Jednak Rada FIFA wykluczyła taką możliwość, więc zawieszenie będzie obowiązywać.

Rosja lawirowała też między federacją europejską a azjatycką. Z jednej strony stara się utrzymać relacje z UEFA i wynegocjować stopniowy powrót do europejskiej piłki, tj. zacząć od drużyn juniorskich i młodzieżowych. Z drugiej są w Rosji zwolennicy przejścia do AFC. Ale część Azji nie jest chętna przyjąć Rosjan do kontynentalnej federacji.

Rosja zajmuje aktualnie 36. miejsce w rankingu FIFA.