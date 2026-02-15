Kibice Lecha długo czekali na te słowa. Gwiazdor przemówił ws. przyszłości

Luis Palma trafił do Lecha Poznań w drugiej połowie lipca z Celtiku Glasgow na zasadzie rocznego wypożyczenia. Honduranin od początku oczarowuje obserwatorów PKO Ekstraklasy i sympatyków "Kolejorza". Z pewnością kibice ucieszyliby się, gdyby został w zespole na dłużej, ale nie będzie o to łatwo.

Gwiazdor Lecha zabrał głos ws. przyszłości

Klauzula wykupu Palmy z Celtiku ma wynosić cztery miliony euro. To mógłby być spory wydatek dla Lecha. Do tego rekordowy - najwięcej zapłacono dotychczas za Yannicka Agnero, który przyszedł pod koniec letniego okna transferowego ze szwedzkiego Halmstads BK za 2,3 mln euro.

Z jednej strony Lech nigdy nie był typem klubu, który byłby skłonny szaleć na rynku i wydawać duże sumy pieniędzy za piłkarzy. Z drugiej strony za gracza pokroju Palmy pewnie warto sięgnąć głębiej do kieszeni. Tym bardziej że on sam wyraził chęć pozostanie na dłużej w Poznaniu.

Honduranin przyznał w rozmowie ze stacją Canal+ Sport po meczu z Piastem Gliwice (3:0), że ma nadzieję, że władze "Kolejorza" postanowią go wykupić z Celtiku.

- Mam nadzieję, że zostanę w tym wielkim klubie, ale nie wszystko zależy ode mnie. Robię swoje z dnia na dzień i bardzo mnie to cieszy. Tego się trzymam - powiedział Palma.

Skrzydłowy Lecha czuje się naprawdę dobrze w Poznaniu. Nie przeszkadzały mu nawet silniejsze mrozy, które mieliśmy pod koniec stycznia.

- Wcale nie przeszkadza mi pogoda. Może nie jest tak samo jak w Hondurasie, ale macie tu piękną zimę i nie jest ona dla mnie problemem. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj - mówił.

W tym sezonie Luis Palma zagrał w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst. Transfermarkt wycenia 26-latka na kwotę 3,5 mln euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Lech Poznań zajmuje szóste miejsce i ma cztery punkty straty do prowadzącej Jagiellonii Białystok.