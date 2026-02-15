Kibice Lecha długo czekali na te słowa. Gwiazdor przemówił ws. przyszłości

Powrót na stronę główną

Luis Palma jest wyróżniającą się postacią nie tylko Lecha Poznań, ale całej PKO Ekstraklasy. Widać po nim dużą jakość, wyszkolenie techniczne i wysokie umiejętności indywidualne. Ale wciąż nie ma pewności, czy Honduranin zostanie w stolicy Wielkopolski na dłużej. Głos ws. swojej przyszłości postanowił zabrać sam zainteresowany.
Luis Palma trafił do Lecha Poznań w drugiej połowie lipca z Celtiku Glasgow na zasadzie rocznego wypożyczenia. Honduranin od początku oczarowuje obserwatorów PKO Ekstraklasy i sympatyków "Kolejorza". Z pewnością kibice ucieszyliby się, gdyby został w zespole na dłużej, ale nie będzie o to łatwo.

Gwiazdor Lecha zabrał głos ws. przyszłości

Klauzula wykupu Palmy z Celtiku ma wynosić cztery miliony euro. To mógłby być spory wydatek dla Lecha. Do tego rekordowy - najwięcej zapłacono dotychczas za Yannicka Agnero, który przyszedł pod koniec letniego okna transferowego ze szwedzkiego Halmstads BK za 2,3 mln euro.

Z jednej strony Lech nigdy nie był typem klubu, który byłby skłonny szaleć na rynku i wydawać duże sumy pieniędzy za piłkarzy. Z drugiej strony za gracza pokroju Palmy pewnie warto sięgnąć głębiej do kieszeni. Tym bardziej że on sam wyraził chęć pozostanie na dłużej w Poznaniu.

Honduranin przyznał w rozmowie ze stacją Canal+ Sport po meczu z Piastem Gliwice (3:0), że ma nadzieję, że władze "Kolejorza" postanowią go wykupić z Celtiku.

- Mam nadzieję, że zostanę w tym wielkim klubie, ale nie wszystko zależy ode mnie. Robię swoje z dnia na dzień i bardzo mnie to cieszy. Tego się trzymam - powiedział Palma.

Skrzydłowy Lecha czuje się naprawdę dobrze w Poznaniu. Nie przeszkadzały mu nawet silniejsze mrozy, które mieliśmy pod koniec stycznia.

- Wcale nie przeszkadza mi pogoda. Może nie jest tak samo jak w Hondurasie, ale macie tu piękną zimę i nie jest ona dla mnie problemem. Jestem bardzo szczęśliwy tutaj - mówił.

W tym sezonie Luis Palma zagrał w 29 meczach we wszystkich rozgrywkach, strzelił sześć goli i zaliczył siedem asyst. Transfermarkt wycenia 26-latka na kwotę 3,5 mln euro.

W tabeli PKO Ekstraklasy Lech Poznań zajmuje szóste miejsce i ma cztery punkty straty do prowadzącej Jagiellonii Białystok.

