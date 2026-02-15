Wyczyn Lewandowskiego miał być wieczny. Nadeszło poważne zagrożenie

Harry Kane jest wskazywany jako ten, który pobije rekord Roberta Lewandowskiego pod względem liczby goli w jednym sezonie Bundesligi. W swoim trzecim sezonie w Niemczech wydaje się być w życiowej formie. W 22 meczach w rozgrywkach strzelił aż 26 goli. Do wyrównania rekordu Polaka brakuje mu 15 trafień.

Kane na drodze do pobicia rekordu Lewandowskiego

Harry Kane pewnie zmierza po koronę króla strzelców Bundesligi w tym sezonie. Ma dwa razy więcej goli niż drugi Luis Diaz. Ale w zasięgu jest także rekord Lewandowskiego z sezonu 2020/2021. Anglik zdaje sobie sprawę, że może przejść do historii Bundesligi już w swoim trzecim sezonie. Widzi szansę na to, ale podchodzi do tematu z dużym spokojem.

- Wszystko jest możliwe! Oczywiście, wciąż mamy długą drogę do przebycia, a to niesamowity rekord. Jestem w dobrej formie i cieszę się, że udało mi się dziś ponownie strzelić gola i pomóc drużynie - powiedział Anglik w rozmowie ze stacją Sky Sport po sobotnim meczu z Werderem Brema (3:0), w którym ustrzelił dublet.

Zdaniem Dietmara Hamanna Kane jednak nie pobije rekordu. Przekonuje, że gdy Bawarczycy wrócą w marcu do rywalizacji w Lidze Mistrzów, Anglik będzie chciał odpuszczać spotkania Bundesligi, by być bardziej wypoczętym na mecze z silniejszymi rywalami w Europie.

- Bayern prawdopodobnie dostanie jeszcze kilka rzutów karnych i nie wygląda na to, żeby miał je zmarnować. Ale wyobrażam sobie, że kiedy Liga Mistrzów znów się zacznie, Kane zrobi sobie przerwę na jeden lub dwa mecze. Myślę, że to będzie trudne - ocenił Hamann.

Kane ma na koncie już 501 goli w zawodowej karierze. Cieszył się z przekroczenia magicznej granicy. Skromnie przyznał, że to efekt żmudnej pracy na treningach i w meczach.

- Oczywiście, jestem dumny, że strzeliłem 500 goli. Ale to była ciężka praca! Dlatego cieszę się, że to osiągnąłem - przyznał.

Do końca sezonu Bundesligi zostało 12 kolejek. Bayern ma przed sobą pięć meczów z zespołami z obecnego TOP 8 tabeli ligowej - z Eintrachtem Frankfurt i Borussią Dortmund w lutym, Bayerem Leverkusen w marcu oraz SC Freiburg i VfB Stuttgart w kwietniu. Bawarczycy prowadzą z przewagą sześciu punktów nad BVB.