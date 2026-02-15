Tak, tak, tak! Świetne wieści prosto z Portugalii ws. Pietuszewskiego!

Od jakiegoś czasu oczy polskich kibiców zwróciły się w kierunku Portugalii. Tam, a konkretniej w FC Porto występuje już trzech Polaków. Przed sezonem na Estadio do Dragao trafili Jan Bednarek i Jakub Kiwior, a zimą dołączył do nich Oskar Pietuszewski.

Pietuszewski w pierwszym składzie FC Porto!

Polski blok obronny od samego początku pokazuje się z najlepszej strony. Portugalczycy nawet zaczęli nazywać ich "polskim betonem". Z kolei były zawodnik Jagiellonii był powoli wprowadzany do zespołu. Dostał kilka minut, nawet wywalczył rzut karny z Vitorią Guimaraes, który przesądził o zwycięstwie 1:0, za co był chwalony przez osoby z klubu i lokalnych dziennikarzy.

Teraz 17-latek staje przed ogromną szansą. Trener FC Porto - Francesco Farioli zdecydował, że w meczu z CD Nacional wyjdzie w pierwszym składzie. "Oskar Pietuszewski po raz pierwszy znalazł się w wyjściowej jedenastce FC Porto! W pierwszym składzie zobaczymy też Jana Bednarka, a rywalem Smoków będzie CD Nacional!" - pisze w serwisie X profil Eleven Sports.

Oskar Pietuszewski w ofensywie będzie "szalał" razem z Pepe i Denizem Gulem, który zastępuje kontuzjowanego Samu Aghehowę. W pomocy zobaczymy tercet Victor Forholdt, Alan Varela i Rodrigo Mora. Z kolei w środku defensywy wystąpią Jan Bednarek i Thiago Silva. Niestety kontuzjowany jest Jakub Kiwior, przez co nie znalazł się w kadrze na to spotkanie. Na bokach defensywy zobaczymy Alberto Costę i Zaidu, a dostępu do bramki będzie strzegł Diogo Costa.

Skład FC Porto na mecz z CD Nacional: Costa - Costa, Bednarek, Silva, Zaidu - Froholdt, Varela, Mora - Pepe, Gul, Pietuszewski

Skład CD Nacional: Pereira - Nunez, Vitor, Goncalves, Gomes - Silva, Dias, Lizziero - Witi, Boia, Diaz

Mecz CD Nacional - FC Poro rozpocznie się o 16:30. Transmisję na żywo będzie można śledzić na antenie Eleven Sports 1!