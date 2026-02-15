Ronaldo zakończył bunt i od razu takie wieści. Oto czego dokonał

Cristiano Ronaldo zabrakło w kadrze Al-Nassr w trzech ostatnich meczach - z Al-Riyadh (1:0), Al-Ittihad (2:0) i FK Arkadag z Turkmenistanu w Lidze Mistrzów AFC 2 (1:0). Wszystko miało związek ze strajkiem portugalskiego gwiazdora. Przeciwstawił się właścicielowi klubu, którym jest saudyjski Fundusz Inwestycji Publicznych (PIF). Podkreślił, że zespół nie został odpowiednio wzmocniony, a przecież walczy o mistrzostwo Arabii Saudyjskiej.

Ronaldo pogodził się z władzami klubu. Od razu popis w meczu Al-Nassr

Przypomnijmy, że Al-Nassr przeprowadziło dwa transfery. Do klubu trafili Abdullah Al Hamdan z Al-Hilal i Haydeer Abdulkareem z irakijskiego Al-Zawraa SC. Według Ronaldo to zdecydowanie za mało. W dodatku Portugalczyk domagał się od właściciela, by ten wypłacił zaległe wynagrodzenia pracownikom Al-Nassr.

Ostatecznie stosunkowo szybko legendarny piłkarz dogadał się z władzami klubu. Fabrizio Romano poinformował, że zawodnik będzie oszczędzany podczas spotkań w azjatyckich pucharach. Jego powrót na saudyjskie boiska nastąpił w sobotę (14 lutego). Al-Nassr mierzyło się na wyjeździe z Al-Fateh.

Już w 18. minucie Ronaldo po podaniu Sadio Mane w świetny sposób wykorzystał swoją sytuację strzelecką i wpisał się na listę strzelców. To było już 962. trafienie w karierze 41-latka, a nie jest tajemnicą, że Ronaldo marzy o osiągnięciu bariery 1000 goli. Sobotni wyczyn go do tego przybliża.

Al-Nassr walczy o tytuł. Jest tuż za największym rywalem

Ostatecznie ostatni pojedynek z Al-Fateh zakończył się dla Al-Nassr zwycięstwem 2:0. To sprawia, że Cristiano Ronaldo i spółka mają 52 punkty w ligowej tabeli i w tym momencie dzieli ich tylko "oczko" od prowadzącego Al-Hilal.

Zobaczymy, jak potoczy się przyszłość Portugalczyka w jego obecnym klubie. Cristiano Ronaldo ma ważny kontrakt z Al-Nassr do końca czerwca 2027 roku. Być może do tego czasu dobije do 1000 goli w karierze.