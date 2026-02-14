Niebywałe. Tylko odszedł z Legii i został bohaterem! Ale to zrobił

Niektórzy eksperci wskazywali, że piłkarzom Legii Warszawa nie brakuje umiejętności, ale zupełnie w siebie nie wierzą - i to jest powodem kolejnych porażek. Potwierdzeniem tej tezy może być przypadek Noah Weisshaupta.

Niemiec przed sezonem został wypożyczony na rok do Legii z Freiburga. Wzmocnienie z Bundesligi okazało się jedynie dodatkowym nazwiskiem w składzie. 24-letni skrzydłowy w barwach Wojskowych wystąpił tylko 10-krotnie. Zanotował jedną asystę - w domowej wygranej nad Pogonią Szczecin. Było to ostatnie zwycięstwo stołecznej drużyny w Ekstraklasie. Od tej pory Legia nie wygrała aż dwunastu kolejnych meczów ligowych.

Odszedł z Legii, walczy o Bundesligę

Weisshaupt został przywołany z wypożyczenia w zimowym okienku transferowym. Skrzydłowy nie mógł liczyć na miejsce w kadrze ósmego w lidze niemieckiej Freiburga. Klub postanowił wypożyczyć go ponownie. 24-latek trafił do grającego ligę niżej Hannoveru. Klub ten walczy o powrót do Bundesligi po siedmiu latach.

W 22. kolejce Hannover mierzył się na wyjeździe z Herthą Berlin. Oba kluby plasują się w czołówce ligi, a spotkanie dostarczyło spodziewanych emocji. Już w ósmej minucie gości na prowadzenie wyprowadził Boris Tomiak, który wykorzystał podanie Enzo Leopolda. Druga bramka padła po akcji byłych piłkarzy Ekstraklasy - asystę zaliczył Daisuke Yokota (kiedyś Górnik Zabrze), a gola strzelił Benjamin Kallman, który latem trafił do Hannoveru z Cracovii.

Były Legionista zapewnia trzy punkty

Drugą połowę Hertha zaczęła od odrabiania strat. Rzut karny wykorzystał Fabian Reese. Trener gości, Christian Titz, w 69. minucie wprowadził Weisshaupta - ten odwdzięczył się za zaufanie już kilkadziesiąt sekund później. Niemiec wykończył dośrodkowanie Noela Aseko-Nkili wolejem z 11. metrów. Był to jego pierwszy kontakt z piłką w tym meczu.

W końcówce rozmiar porażki zmniejszył Julian Eitschberger, ale na wywalczenie remisu zabrakło Herthcie czasu. Nie zagrali Polacy - Dawid Kownacki (Hertha) jest zawieszony za otrzymaną czerwoną kartkę w meczu z Darmstadt, a Maik Nawrocki (Hannover) ma problemy z plecami.

Po wygranej nad Herthą Berlin Hannover awansował na drugie miejsce w tabeli - jest to pozycja premiowana awansem do Bundesligi. Po 22. kolejce nowa drużyna Noaha Weisshaupta zebrała 41 punktów i traci punkt do prowadzącego Darmstadt.