Wielka zmiana u angielskiego giganta. Jest oficjalnie nowy trener

Ten sezon Tottenham rozpoczął sezon z Thomasem Frankiem na ławce. Niewiele brakowało, by w sierpniu londyńczycy wygrali Superpuchar UEFA z Paris Saint-Germain. Ale z każdym kolejnym miesiącem było tylko gorzej. Frank był krytykowany z każdej strony, w tym przez kibiców, którzy uważali, że futbol proponowany przez niego jest nieatrakcyjny i nieskuteczny. Duńczyk miał kilka tygodni temu całkowicie stracić zaufanie szatni, która miała być zmęczona ciągłym porównywaniem Tottenhamu do innych przez trenera. Władze klubu cały czas odkładały temat zwolnienia, do którego ostatecznie doszło 11 lutego.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Tottenham ma nowego trenera

Bardzo dobry wynik w fazie zasadniczej Ligi Mistrzów (czwarte miejsce i bezpośredni awans do 1/8 finału) to było za mało, by uratować posadę. Sytuacja Tottenhamu w Premier League jest dramatyczna, będzie walczył o utrzymanie. Ma tylko pięć punktów przewagi nad strefą spadkową.

Londyńczycy muszą zrobić wszystko, by wyjść z ligowego kryzysu. Do tego potrzebna była zmiana trenera. Właśnie "Koguty" ogłosiły, że stery w zespole przejmie Igor Tudor. Chorwat, brązowy medalista mistrzostw świata w 1998 r., podpisał kontrakt do końca tego sezonu. Ma na koncie pracę m.in. w Lazio Rzym, Olympique Marsylia i ostatnio w Juventusie (od marca do października 2025 r.).

Zobacz też: Niemcy zachwyceni Polakiem. Takie słowa tuż przed hitem

"To zaszczyt dołączyć do tego Klubu w tak ważnym momencie. Rozumiem odpowiedzialność, jaka na mnie spadła, mój cel jest jasny. Chcemy osiągnąć większą regularność w naszych występach i walczyć z przekonaniem w każdym meczu. W tej drużynie są zawodnicy o wysokich kwalifikacjach, a moim zadaniem jest poprawa organizacji gry i wyników, by piłkarze się przebudzili - powiedział Tudor.

Jednak Tudor nie będzie od razu trenerem Tottenhamu. Musi jeszcze czekać na zezwolenie na pracę w Wielkiej Brytanii.

Kwestia ewentualnego przedłużenia kontraktu z Tudorem będzie zależna od wyników osiąganych wiosną. Ale bardziej prawdopodobne jest, że Tottenham zdecyduje się na zupełnie nowego trenera. W gronie faworytów wymienia się Roberto De Zerbiego (ostatnio zwolniony z Marsylii) i Mauricio Pochettino (prowadzi kadrę USA). Dla Argentyńczyka to byłby powrót do klubu z północnego Londynu po siedmiu latach.