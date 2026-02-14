Tego jeszcze nie grali! Gwiazdor nie ma wstępu do nowego klubu

Raheem Sterling był przed laty liderem Liverpoolu, Manchesteru City i reprezentacji Anglii. W 2022 r. trafił do Chelsea, ale przenosiny do Londynu okazały się całkowicie nietrafionym pomysłem. Z biegiem czasu tracił uznanie w oczach trenera Enzo Mareski. Był wypożyczony do Arsenalu na jeden sezon. W tym sezonie nawet nie trenował z pierwszą ekipą "The Blues". W styczniu upadły gwiazdor rozwiązał kontrakt z klubem i podpisał krótkoterminową umowę z Feyenoordem Rotterdam.

Ściągnęli gwiazdę, która nie może zagrać

Holenderski gigant ogłosił w tym tygodniu transfer z udziałem Anglika, kontrakt podpisano do końca tego sezonu. Sterling był już witany przez kibiców na lotnisku w Rotterdamie. Ale jest możliwe, że to będzie bardzo krótka przygoda z Feyenoordem. Może nawet nie zadebiutować w nowych barwach.

Według informacji portali givemesport.com i talksport.com Sterling nie może jeszcze trenować z resztą drużyny. Mało tego - nie może korzystać z klubowych obiektów i wejść na ich teren. Te problemy mają być spowodowane kwestią braku pozwolenia na pracę za granicą. Wielka Brytania nie jest w Unii Europejskiej, więc proces uzyskania takiego zezwolenia dla osób z Anglii jest utrudniony.

Dopóki nie uda się uzyskać stosownych dokumentów, Sterling jest uziemiony. Działacze Feyenoordu mają jednak traktować sprawę jako pilną i robią wszystko, by Anglik jak najszybciej uzyskał zgodę. Ale jeśli proces będzie się przeciągał, to może dojść do rozwiązania kontraktu ze Sterlingiem.

Raheem Sterling nie zagrał ani minuty w tym sezonie w barwach Chelsea. Ostatni raz był widziany 25 maja na zakończenie sezonu Premier League w barwach Arsenalu.

- Po szczegółowej rozmowie z Robinem van Persiem jestem przekonany, że Feyenoord to miejsce, w którym mogę czuć się szczęśliwy i ugruntować swoją pozycję jako cenionego członka zespołu. Gra za granicą to dla mnie zupełnie nowe wyzwanie – i jestem gotowy je podjąć. Szczerze mówiąc, nie mogę się doczekać, żeby zacząć - mówił Sterling po transferze.

- To fantastyczne osiągnięcie, że udało nam się przekonać zawodnika takiego kalibru jak Raheem do podpisania z nami kontraktu. Jego piłkarskie CV mówi samo za siebie: to zawodnik, którego umiejętności bez wątpienia mogą zmienić wynik meczu i jestem przekonany, że okaże się cennym wzmocnieniem dla zespołu - stwierdził Robin van Persie, trener Feyenoordu.

Transfermarkt wycenia Sterlina na kwotę pięciu milionów euro.

W tabeli holenderskiej Eredivisie Feyenoord jest wiceliderem, ale traci aż 17 punktów do prowadzącego PSV Eindhoven.