Szymański z kolegami rozbili PSG! Francuzi nie mają wątpliwości

Stade Rennais kilka dni temu zwolniło trenera. Po ponad roku pracy odszedł Habib Beye. W starciu z PSG zadziałał tzw. efekt nowej miotły, bo gra Rennes nagle stała się o niebo lepsza pod wodzą tymczasowego trenera, Sébastiena Tamboureta. Ten efekt pozytywnie wpłynął też na Sebastiana Szymańskiego.

Szymański chwalony po hicie Ligue 1

Dotychczasowe występy polskiego pomocnika we Francji były nijakie, bez wyrazu i błysku. Inaczej było w meczu z paryskim gigantem, którego Rennes niespodziewanie pokonało 3:1. Francuskie media chwaliły Szymańskiego przede wszystkim za aktywność i precyzyjne zagrania pod bramkę mistrza Francji.

"Polski ofensywny pomocnik błyszczał precyzją przy stałych fragmentach gry oraz dużą aktywnością w środku pola. Asystował po rzucie rożnym przy golu na 2:0, był bardzo cenny w utrzymywaniu piłki pod presją i regularnie oferował czyste rozwiązania pozwalające wyjść spod pressingu rywala" - czytamy na portalu maxfoot.fr, który przyznał Szymańskiemu "siódemkę" w skali ocen 1-10.

Nieco bardziej krytyczny był serwis footmercato.com, którzy przy nazwisku Szymańskiego wpisał "szóstkę". Wskazano, że do przerwy był niewidoczny, ale dlatego, że linia ofensywna Rennes grała na wybitnym poziomie i wsparcie ze strony Polaka nie było konieczne. Skupił się na pracy w środku pola. Ale w drugiej połowie Szymański miał więcej okazji, by się wykazać swoją kreatywnością.

"Po przerwie cień, który jakby do niego przylgnął, zniknął. Dzięki swojej lewej nodze posłał idealne dośrodkowanie na głowę Lepaula, notując znakomitą asystę po rzucie rożnym" - skomentowano.

Szymański zaliczył w piątek swoją pierwszą asystę w czwartym meczu w rozgrywkach Ligue 1.

W tabeli Ligue 1 Stade Rennais zajmuje piąte miejsce z dorobkiem 34 punktów po 22 meczach.