Wieszczą wielki transfer kadrowiczowi. "Dostanie oferty z czołowych klubów"

- Na pewno dostanie oferty z czołowych europejskich klubów. Sądzę, że już teraz są. Mateusz Kochalski na pewno wzmocnił Karabach. Będzie trudno go zatrzymać. Latem z pewnością pojawią się bardzo dobre oferty. Będzie kosztować co najmniej 10 mln euro, bo jest bardzo dobry i niesamowicie broni w Lidze Mistrzów - mówił azerski dziennikarz Elsevar Mammadov. Znamy nowe informacje dotyczące możliwego transferu Polaka.

Mateusz Kochalski odejdzie z Karabachu Agdam? Klauzula tylko dla wybranych

Zainteresowane kluby raczej nie będą musiały wykładać aż 10 mln euro. Portal Meczyki.pl już wcześniej ujawnił, że 25-latek ma klauzulę w wysokości 2,5 mln euro, zatem czterokrotnie niższej niż wcześniej wspomniana kwota. Ponadto klub kupujący będzie musiał wypłacić Karabachowi 20 proc. sumy kolejnego transferu.

Jednak okazuje się, że klauzula nie dotyczy wszystkich, w tym polskich zespołów - a przecież zimą golkiper był bardzo blisko Widzewa Łódź. Może zostać aktywowana przez te z: Anglii, Francji, Hiszpanii, Niemiec, Włoch, Belgii, Holandii, Portugalii, Szkocji oraz Stanów Zjednoczonych (10 krajów). Niedawno mówiło się o zainteresowaniu m.in. Borussii Dortmund.

Oto szczegóły klauzuli Mateusza Kochalskiego

W dodatku klauzula ma ograniczenia czasowe (i nie tylko) w każdym z okienek transferowych. Latem jest ważna w okresie od 1 lipca do 1 sierpnia, natomiast zimą do 10 stycznia. W tym drugim przypadku jest jeszcze jedna rzecz - Karabach może ją zablokować, jeśli gra w europejskich pucharach (czyli w tym sezonie nie mogła być aktywowana, gdyż Azerowie kończyli fazę ligową Ligi Mistrzów, zresztą awansowali do 1/16 finału).

W bieżącym sezonie Mateusz Kochalski rozegrał 24 mecze dla Karabachu. Siedem z nich zakończył z czystym kontem, w pozostałych 17 łącznie przepuścił 35 bramek. Jego bilans w Lidze Mistrzów to osiem występów, jedno czyste konto oraz 21 wpuszczonych goli.

W listopadzie zeszłego roku 25-latek został powołany do reprezentacji Polski (mecze z Holandią i Maltą przesiedział na ławce rezerwowych), był też na Euro 2024, jednak w roli czwartego bramkarza (do treningów), zatem nie widniał w oficjalnej kadrze turniejowej.