Oto co czuje piłkarz wyzywany przez swoich kibiców. "Skandal, patologia"

"A jak spadniemy, to wszystkich was zaj***my" - krzyczeli kibole Legii Warszawa do swoich piłkarzy po zremisowanym 2:2 meczu z Arką Gdynia. W tej samej kolejce oberwało się też piłkarzom Pogoni Szczecin, którzy rozczarowali remisem z Bruk-Bet Termaliką. Ale czy takie zachowanie kibiców faktycznie może zmotywować piłkarzy do lepszej gry? Psychologowie przekonują, że takie metody mają najczęściej odwrotny skutek i piłkarze, którzy czują presję związaną ze słabymi wynikami i niskim miejscem w tabeli, stresują się jeszcze bardziej. Jak to wygląda z perspektywy zawodnika? Zapytamy o to Jakuba Koseckiego, byłego piłkarza Legii.

Porozmawiamy też o Pogoni Szczecin i Widzewie Łódź, które rozczarowują na początku wiosny. Będzie również o klubach, które zaczęły tę rundę bardzo dobrze: GKS Katowice, Jagiellonii Białystok i Piaście Gliwice. Początek programu "To jest Sport.pl" o godz. 13.