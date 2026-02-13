Rosjanie już świętowali, a tu takie wieści. Króciutko

Burzę wywołały niedawne słowa szefa FIFA Gianniego Infantino. W rozmowie ze Sky News domagał się przywrócenia rosyjskich piłkarzy do gry. - Musimy, zdecydowanie [znieść sankcje]. Ten zakaz niczego nie osiągnął, stworzył jedynie więcej frustracji i nienawiści - powiedział. Na słowa te entuzjastycznie zareagowali Rosjanie. Teraz okazuje się, że ich radość była przedwczesna.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Ceferin o przywróceniu Rosji. "Nie rozważamy"

Rosjanie, po skandalicznych słowach Infantino, byli coraz pewniejsi powrotu na międzynarodowe boiska. W kwietniu w Vancouver ma odbyć się kongres FIFA, który ich zdaniem miał oficjalnie potwierdzić to, co zadeklarował Infantino.

Co ciekawe, spore zasługi w odmiennym traktowaniu Rosji według nich ma także prezydent Stanów Zjednoczonych, Donald Trump. - Jest obecnie przychylnie nastawiony do Rosji, więc Infantino go posłucha i nas przywróci - powiedział były bramkarz Spartaka Moskwa, Anzor Kawazaszwili. Entuzjazm w Rosji (oraz Białorusi) musiał nieco opaść po czwartkowej wypowiedzi Aleksandra Ceferina.

- Stanowisko UEFA jest jasne i niezmienne, ale codziennie wszystko monitorujemy - powiedział przewodniczący UEFA. - Świat zmienia się tak szybko, że trudno za nim nadążyć. Zobaczymy, co przyniesie przyszłość - dodał.

Ceferin podczas kongresu UEFA w Brukseli pozował do wspólnych zdjęć z Giannim Infantino. Panowie zapewne rozmawiali o ewentualnym powrocie Rosjan. Stanowisko przewodniczącego europejskiej centrali piłkarskiej jest bardziej stanowcze od prezentowanego przez szefa FIFA. I bliższe tego, co o słowach Infantino mówiło się w Ukrainie.

- Dopóki konflikt będzie trwał, kategorycznie sprzeciwiamy się powrotowi Rosjan do gry w piłkę nożną - przyznał niedawno prezes Ukraińskiego Związku Piłki Nożnej (UAF) Andrij Szewczenko.

- Koledzy z różnych międzynarodowych stowarzyszeń nas popierają. Dopóki to wsparcie będzie utrzymane i solidarne, powrót Rosjan do rozgrywek nie będzie rozważany - dodał były napastnik m.in. Dynama Kijów oraz Milanu.

Szewczenko spotkał się w Brukseli z Giannim Infantino. "Przekazał informacje o trudnej sytuacji w Ukrainie spowodowanej rosyjską agresją militarną i podkreślił niedopuszczalność jakichkolwiek prób złagodzenia zakazu dla Rosjan" - czytamy w oświadczeniu UAF.