Antybohater Barcelony postradał zmysły? Naprawdę to powiedział po blamażu

FC Barcelona przegrała aż 0:4 z Atletico Madryt w pierwszym meczu półfinału Pucharu Króla. Niewiele pomógł Robert Lewandowski, który pojawił się na boisku jeszcze w pierwszej połowie, zastępując Marca Casado. Sytuacja Katalończyków przed rewanżem jest fatalna, ale nadzieja umiera ostatnia.

FC Barcelona ośmieszyła się z Atletico Madryt w Pucharze Króla. Eric Garcia dalej wierzy w awans

W awans dalej wierzy Eric Garcia, wielki pechowiec czwartkowego spotkania, który najpierw strzelił samobója (choć głównym winnym w tamtej sytuacji był bramkarz Joan Garcia), a pod koniec spotkania dostał czerwoną kartkę za faul na Aleksie Baenie. Obrońca jako jedyny ze swojej drużyny stanął do telewizyjnych wywiadów po czwartkowej klęsce. I starał się być optymistą.

- Zostało 90 minut, u siebie, z naszymi kibicami. Nie mam wątpliwości, że możemy to odwrócić. Jestem przekonany, że możemy odrobić straty na Camp Nou - powiedział, cytowany przez kataloński dziennik "Sport".

- Damy z siebie wszystko w meczu rewanżowym. Wiemy, że będą nam utrudniać życie, ale jeśli będziemy trzymać się razem, damy radę. Przepraszam za dzisiejszy mecz. Z naszym składem i wsparciem kibiców możemy to odwrócić - podkreślił. Chociaż bardzo trudno uwierzyć, aby Katalończycy mieli zagrać tak dobrze, a Madrytczycy tak źle, by czterobramkowa przewaga została obrócona wniwecz.

Eric Garcia chwali Atletico Madryt. Jednak przestrzega przed skreślaniem FC Barcelony

Reprezentant Hiszpanii potrafił też docenić postawę rywali. - Przewyższali nas pod każdym względem w pierwszej połowie. Intensywność, chęć gry, nastawienie. Od samego początku nic nam nie wychodziło. Grali tak, jak chcieli, mieli przestrzeń do biegania i robili nam krzywdę - stwierdził.

Powodem do optymizmu jest dla niego to, że po katastrofalnej pierwszej części i utracie czterech bramek mistrzowie Hiszpanii wyglądali trochę lepiej, żałował też nieuznanego gola Pau Cubarsiego. - Dominowali nad nami w pierwszej połowie, ale w drugiej wróciliśmy do gry. Zostało 90 minut - oznajmił.

Rewanżowe spotkanie FC Barcelony z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla zostanie rozegrane 3 marca.