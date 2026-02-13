Podopieczni Jana Urbana, nim przystąpią do gry w barażach o awans na mundial w USA, Kanadzie oraz Meksyku, poznali rywali, z którymi zmierzą się jesienią bieżącego roku w ramach rozgrywek dywizji B Ligi Narodów. Polacy spadli z elity w listopadzie 2024 roku, przegrywając decydujące starcie ze Szkocją 1:2.

Blamaż i spadek. Szansa w barażach

Podobny los spotkał także Bośnię i Hercegowinę. Drużyna z Bałkanów rywalizowała w grupie z Niemcami, Holandią oraz Węgrami. W tym towarzystwie udało im się zdobyć zaledwie dwa punkty, po remisach z reprezentacją Węgier oraz Holandii. W ich pamięciach z pewnością na długo pozostał blamaż w wyjazdowym meczu z Niemcami (0:7).

Bośniacy, podobnie jak nasza kadra mają przed sobą baraże o awans na mistrzostwa świata 2026. W ich przypadku droga wydaje się cięższa, niżeli Polaków, gdyż półfinałowe starcie rozegrają na wyjeździe z Walią, a ewentualny finał z lepszym z pary Włochy - Irlandia Północna. Podopieczni Jana Urbana by zagrać na MŚ muszą uporać się z Albanią, a następnie ze zwycięzcą spotkania pomiędzy Ukrainą a Szwecją.

Bośniacy cieszą się z losowania

Losowanie grup Ligi Narodów skojarzyło w grupie czwartej Polskę, Bośnię i Hercegowinę, Rumunię oraz Szwecję. Sergej Barbarez objął swoją reprezentację Bośni i Hercegowiny w kwietniu 2024 roku. Jest to jego pierwsza posada trenerska w karierze. W wypowiedzi dla portalu Klix 54-letni selekcjoner podkreślił, iż jego zespół trafił do najtrudniejszej grupy. Niemniej jednak cieszy się na taką rywalizację, gdyż jak uważa - dążył ze swoimi piłkarzami do rywalizacji na równi z takimi zespołami.

- Z pewnością grupa wymaga pełnego skupienia, najwyższej jakości i jest prawdopodobnie najtrudniejszą grupą w Dywizji B. To nasz kolejny krok i mam nadzieję, że w końcu znajdziemy się w gronie drużyn, w których chcieliśmy być, i że ostatecznie wszystko skończy się pozytywnie – powiedział Barbarez.

Rozgrywki Ligi Narodów ruszą w dniach 24-26 września. Ostatnia, szósta kolejka spotkań fazy grupowej została zaplanowana na 15-17 listopada. Zwycięzcy grup wywalczą bezpośredni awans do elity, natomiast drużyny, które zajmą ostatnie miejsca automatycznie spadną do Dywizji C.