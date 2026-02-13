Polski klub wstaje z kolan. Powiększą stadion ponad dwukrotnie

Wydarzenia wokół stadionu Warty Poznań dominowały dyskusję wokół tej drużyny, gdy ta grała przez cztery sezony w Ekstraklasie. Przypomnijmy, że klub na swoim stadionie - który mieści się w Poznaniu przy Drodze Dębińskiej 12 - nie zagrał nawet jednego meczu. Zresztą tak samo było już po spadku z Ekstraklasy. W poprzednim sezonie Warta również grała mecze domowe w Grodzisku Wielkopolskim.

Piękny gest kibiców. Warta Poznań będzie miała nową trybunę

Warta walczy o awans do I ligi - obecnie jest wiceliderem II ligi - i nikt w klubie nie chciałby, żeby drużyna znów była zmuszona do gry na nieswoim stadionie. Problemem przy modernizacji obiektu są jednak pieniądze. A wsparcie miasta w tej sprawie zawsze było niewystarczające. Więc kibice Warty postanowili wziąć sprawy w swoje ręce.

W październiku klub ogłosił zbiórkę pieniędzy na nową trybunę. Przez kolejne trzy miesiące klub uzbierał większą część wymaganych 350 tysięcy złotych, ale wciąż brakowało ponad 100 tysięcy. Warta zaapelowała o wsparcie do lokalnych przedsiębiorców. Większą część tej brakującej kwoty przekazał Mikołaj Powidzki, właściciel firmy Mikstol - dowiadujemy się z portalu wpoznaniu.pl. Wsparcie Mikstolu okazało się na tyle znaczące, że logo tej firmy pojawi się na koszulkach Warty.

Klub zyska nową trybunę, co zwiększy pojemność stadionu ponad dwukrotnie. Obiekt będzie mógł pomieścić ok. 1600 kibiców (obecnie na stadion może wejść ok. 700 osób). Wciąż za mało, żeby mogły się tam odbywać mecze I ligi (pierwszoligowy stadion musi pomieścić min. 2000 kibiców), ale już bardzo blisko.

Zbiórka skończyła się tak dużym sukcesem, że klub zakupi większą trybunę niż pierwotnie planowano. Będzie miała ona aż 856 krzesełek (zamiast 772).

Klub chce się też odwdzięczyć swoim fanom. - Obok kwestii formalnych i organizacyjnych związanych z trybuną pracujemy też nad tym, żeby każdy, kto wziął udział w zbiórce, otrzymał podziękowanie, które obiecaliśmy. Trwa wysyłka koszulek za wpłaty, przygotowujemy również grawerowane krzesełka dla osób i firm, które wpłaciły co najmniej 1000 PLN. One otrzymają też karnety na pierwszą pełną rundę nowej trybuny, czyli rundę jesienną przyszłego sezonu - powiedział rzecznik Warty Poznań Piotr Komorowski, cytowany przez TVP 3 Poznań.

Nowa trybuna na stadionie w Poznaniu zgodnie z planem ma się pojawić w połowie kwietnia.

Warta Poznań jest obecnie wiceliderem II ligi. Poznaniacy wrócą do gry 22 lutego, gdy podejmą Świt Szczecin. Zachęcamy do śledzenia rozgrywek II ligi w Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.