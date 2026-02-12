Znamy rywali Polaków w Lidze Narodów! Co za losowanie

W dotychczasowych czterech edycjach Ligi Narodów Polska grała w Dywizji A. Teoretycznie powinna spaść z niej po pierwszej edycji, kiedy była najgorsza w grupie z Włochami i Portugalią, ale przed startem następnej edycji UEFA zmieniła regulamin rozgrywek i powiększyła Dywizję A z 12 do 16 drużyn, utrzymując wcześniejszych spadkowiczów. Polacy utrzymywali się w najwyższej dywizji aż do 2024 r. - zajęli wówczas ostatnie miejsce w grupie z Portugalią, Chorwacją i Szkocją. Nowa edycja Ligi Narodów to będzie dla Polski zupełnie nowe doświadczenie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki nie gryzie się w język: Może ktoś Mioduskiemu pisze te wypowiedzi

Oto rywale Polski w Lidze Narodów

Reprezentacja Polski była losowana w czwartkowy wieczór z pierwszego koszyka Dywizji B, razem ze Szkocją, Węgrami i Izraelem. Było zatem pewne, że na te reprezentacje nasi piłkarze nie trafią. Za to rywale z kolejnych koszyków byli i są jak najbardziej w zasięgu Polaków.

Ostatecznie Polska zagra w grupie D Dywizji B Ligi Narodów UEFA z Bośnią i Hercegowiną, Rumunią i Szwecją. Wspomnienia z ostatnich spotkań z tymi rywalami mamy naprawdę dobre.

Zobacz też: Co za horror w Dosze! Świątek przegrywała już 2:5. Zwrot za zwrotem

Ostatni raz z Bośniakami graliśmy w 2020 r. w fazie grupowej Ligi Narodów. Wówczas udało się wygrać 2:1 na wyjeździe i 3:0 u siebie. Z Rumunami mierzyliśmy się poprzednio przy okazji eliminacji do mundialu w Rosji w 2018 r. W Warszawie Biało-Czerwoni wygrali 3:0, a w Bukareszcie 3:1. Wtedy efektownym rajdem przez pół boiska popisał się Kamil Grosicki. Dublet ustrzelił Robert Lewandowski, który lepiej nie mógł zareagować na prowokacje rumuńskich kibiców, którzy w jego kierunku rzucali petardami.

Szwecja to nasz potencjalny rywal w finale baraży o najbliższy mundial. Ostatni bezpośredni mecz ze Szwedami odbył się w marcu 2022 r. Wówczas w Chorzowie Biało-Czerwoni wygrali 2:0 i awansowali na mistrzostwa świata.

Pierwsze mecze LN odbędą się w dniach 24-26 września. Szczegółowy terminarz zostanie podany przez UEFA w późniejszym terminie.

Cztery z sześciu kolejek fazy grupowej Ligi Narodów zostaną rozegranę na przełomie września i października. To efekt zmian w kalendarzu wprowadzonych przez FIFA, na mocy których stworzono jeden dłuższy termin na zgrupowania kadr narodowych. Połączono dwa krótsze zgrupowania, które dotychczas były na początku września i w pierwszej połowie października.

Do Dywizji A awansuje zwycięzca grupy. Zespół z drugiego miejsca zagra w barażu o awans z trzecim zespołem jednej z grup elity. W przypadku zajęcia trzeciego miejsca trzeba będzie zagrać baraż z zespołem z drugich miejsc w grupach Dywizji C. Zajęcie ostatniej pozycji spowodowuje spadek do trzeciej dywizji LN.

W pozostałych grupach i dywizjach zapowiada się ciekawa walka. Szczególnie warto zwrócić uwagę na grupę trzecią w elicie, gdzie zmierzą się Hiszpanie, Chorwaci, Anglicy i Czesi.

Liga Narodów 2026/2027 - wyniki losowań grup:

Dywizja A:

Grupa A: Francja, Włochy, Belgia, Turcja

Grupa B: Niemcy, Holandia, Serbia, Grecja

Grupa C: Hiszpania, Chorwacja, Anglia, Czechy

Grupa D: Portugalia, Dania, Norwegia, Walia

Dywizja B:

Grupa A: Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Macedonia Północna

Grupa A: Szkocja, Szwajcaria, Szwecja, Macedonia Północna Grupa B: Węgry, Ukraina, Gruzja, Irlandia Północna

Grupa C: Izrael, Austria, Irlandia, Kosowo

Grupa D: Polska, Bośnia i Hercegowina, Rumunia, Szwecja

Dywizja C:

Grupa A: Albania, Finlandia, Białoruś, San Marino

Grupa B: Czarnogóra, Armenia, Cypr, Łotwa/Gibraltar*

Grupa C: Kazachstan, Słowacja, Wyspy Owcze, Mołdawia

Grupa D: Islandia, Bułgaria, Estonia, Luksemburg/Malta*

Dywizja D:

Grupa A: Łotwa/Gibraltar, Luksemburg/Malta, Andora

Grupa B: Litwa, Azerbejdżan, Liechtenstein

* - Dwumecze barażowe Łotwa - Gibraltar i Luksemburg-Malta odbędą się w marcu tego roku.