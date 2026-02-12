Flick namieszał! Oto skład Barcelony na hit z Altetico

Wyjazdowe starcie z Atletico Madryt w półfinale Pucharu Króla to dla FC Barcelony bez wątpienia najtrudniejszy mecz z tych, które miała i ma do rozegrania w lutym. Trener Hansi Flick ma teraz ograniczone możliwości, jeśli chodzi o ustawienie ofensywy, bo wypadli przez problemy zdrowotne Raphinha i Marcus Rashford.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Tak wygląda skład Barcelony na wielki hit

Poznaliśmy wyjściową jedenastkę FC Barcelony na mecz z Atletico na stadionie Riyadh Air Metropolitano. Wcześniej hiszpańskie media przewidywały, że znajdzie się w niej Robert Lewandowski, a Ferran Torres zostanie przesunięty na skrzydło.

Teraz mamy wszystko jasne - zapowiedzi gazet na Półwyspie Iberyjskim się nie sprawdziły. Flick postanowił namieszać w składzie.

Lewandowski zasiądzie dziś na ławce rezerwowych, a Ferran będzie występował na "dziewiątce". Flick postawił na skład, który może być trudny to przeczytania w ofensywnie - nie ma w nim nominalnego, klasycznego napastnika. Na tę pozycję może przesuwać się z drugiej linii Dani Olmo. Ewentualnie Torres będzie się wymieniać pozycjami na boisku z Ferminem Lopezem, który powinien zacząć na lewym skrzydle.

Półfinały Copa del Rey to jedyna runda tych rozgrywek, gdzie mamy dwumecz. Rewanż na Camp Nou odbędzie się w marcu.

Zobacz też: Pola Bełtowska ujawnia, co było w wiadomościach... "Poczułam ból"

Początek meczu o godzinie 21:00. Relacja na żywo będzie dostępna na Sport.pl i w aplikacji Sport.pl LIVE.

Skład Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Joan Garcia - Jules Kounde, Eric Garcia, Pau Cubarsi, Alejandro Balde - Marc Casado, Frenkie de Jong, Dani Olmo - Lamine Yamal, Fermin Lopez, Ferran Torres.