Hiszpanie od rana trąbią ws. Lewandowskiego. Ból głowy Flicka

Puchar Króla w sezonie 25/26 zmierza w decydującą fazę. W środowy wieczór odbył się pierwszy mecz półfinałowy, w którym Real Sociedad pokonał 1:0 Athletic Club w derbach Kraju Basków. W czwartek odbędzie się największy hit tych rozgrywek, czyli starcie pomiędzy Barceloną a Atletico Madryt. W związku z tym, że nad Barceloną ma być huraganowy wiatr, to klub przyspieszył swój wylot do Madrytu i dotarł na miejsce dopiero po północy. To może mieć duży wpływ na dyspozycję zespołu Hansiego Flicka w tym spotkaniu.

Flick musi lepić przed wielkim hitem. Szansa dla Roberta Lewandowskiego?

Flick nie będzie miał do dyspozycji pełnej kadry na mecz z Atletico Madryt. Z gry wypadł Marcus Rashford, który odczuwa ból w kolanie, a w ostatnim treningu nie wziął udziału także Raphinha. Poza tym do zdrowia jeszcze nie wrócił Pedri, Gavi i Andreas Christensen. To są spore osłabienia dla Barcelony, bo pole manewru na skrzydłach jest dużo mniejsze.

Nie ma też zgodności w hiszpańskich mediach, ponieważ "Marca" przewiduje, że na bokach pomocy zagrają Lamine Yamal i Fermin Lopez, a gazeta "L'Esportiu" zakłada, że na lewym skrzydle pojawi się Ferran Torres. Gdyby ten drugi scenariusz się sprawdził, to wtedy w wyjściowym składzie Barcelony powinien się pojawić Robert Lewandowski.

Większość pozycji jest pewnych i obsadzonych w składzie Barcelony. W bramce znajdzie się Joan Garcia, a w bloku defensywnym z pewnością pojawi się Jules Kounde, Pau Cubarsi i Alejandro Balde. Pewne jest też, że Flick postawi na Frenkiego de Jonga czy Daniego Olmo. Ewentualny wybór Lewandowskiego na ten mecz może sprawić, że Eric Garcia nie będzie grał jako defensywny pomocnik, a jako środkowy obrońca.

Przewidywany skład Barcelony na mecz z Atletico Madryt:

Joan Garcia - Jules Kounde, Pau Cubarsi, Gerard Martin, Alejandro Balde - Frenkie de Jong, Eric Garcia - Lamine Yamal, Dani Olmo, Fermin Lopez/Ferran Torres - Robert Lewandowski / Torres

Warto dodać, że w półfinale Pucharu Króla o awansie zdecyduje dwumecz, a nie jedno spotkanie. Wszystko wyjaśni się 3 marca, kiedy to Barcelona zmierzy się u siebie z Atletico Madryt. W czwartek zespół Flicka może wypracować sobie zaliczkę przed rewanżem.

