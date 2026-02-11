Za chwilę hit z Atletico, a tu takie wieści ws. Lewandowskiego

W ostatnim starciu ligowym z Mallorcą Robert Lewandowski strzelił dziesiątego gola w hiszpańskiej La Lidze. FC Barcelona triumfowała 3:0 i utrzymała pozycję lidera tabeli. Polak wyszedł na to spotkanie w podstawowym składzie, lecz wygląda na to, że w najbliższym starciu z Atletico Madryt usiądzie na ławce rezerwowych. "Sport" jest przekonany, że szansę gry od pierwszej minuty otrzyma wypoczęty Ferran Torres.

Metropolitano szczęśliwe dla Torresa. Wszyscy pamiętają, co zrobił

Z racji wieku Lewandowskiego oraz urazów, które mu doskwierały w tym sezonie, stało się jasne, że to Torres w obecnych rozgrywkach będzie podstawowym napastnikiem FC Barcelony. Niektórzy narzekają na Hiszpana, ale 16 goli w 31 spotkaniach to solidny dorobek. W tym momencie to Lewandowski pełni bardziej rotacyjną rolę. Trener Hansi Flick chce, by w czwartkowy wieczór Polak był jokerem z ławki rezerwowych. Torres ma z kolei straszyć rywali od samego początku rywalizacji.

"Czwartkowe starcie może być dla Torresa idealnym momentem na kolejne trafienie. A Metropolitano już nieraz było dla niego szczęśliwe" - pisze "Sport".

I rzeczywiście - w poprzednim sezonie Hiszpan zdobył tam kluczowego gola po wejściu z ławki, pomagając Barcelonie odrobić straty z 0:2 na 4:2. Jego bramka głową po dośrodkowaniu Raphinhi była punktem zwrotnym spotkania. W doliczonym czasie gry dołożył kolejne trafienie, pieczętując zwycięstwo.

Torres bardzo dobrze radzi sobie przeciwko Atletico

"Sport" zauważa, że Atletico to jedna z ulubionych ofiar Torresa. Pięć goli w jedenastu meczach przeciwko "Los Colchoneros" mówi samo za siebie. W tym sezonie Hiszpan jest ustawiany na boisku tylko w roli klasycznej "dziewiątki". W poprzedniej kampanii grał też na skrzydle i to nierzadko.

Mecz Atletico - Barcelona rozpocznie się w czwartek (12 lutego) o godz. 21:00. Rewanż półfinału Pucharu Króla odbędzie się 3 marca na Camp Nou.