"No tak, chyba nikt by tego nie wyjął", "AURA. Wykonał karnego lepiej niż niejeden napastnik..." - takie komentarze pojawiły się w grudniu 2025 po tym, co w Pucharze Włoch zrobił Vanja Milinković-Savić. Choć jest bramkarzem, to już na wczesnym etapie serii jedenastek poszedł do karnego i wykonał go perfekcyjnie, wkładając mnóstwo siły w strzał. Dodatkowo znakomicie spisał się między słupkami przy próbach rywali, dzięki czemu SSC Napoli awansowało. I historia zatoczyła koło we wtorkowy wieczór. O tym strzale Serba będzie się mówić jeszcze długo.

Vanja Milinković-Savić! To nazwisko bramkarz Como 1907 zapamięta na długo. Co za strzał

10 lutego ekipa z Neapolu grała na własnym stadionie Como 1907. Stawką był półfinał Pucharu Włoch. Lepiej mecz zaczęli goście, bo już w pierwszej połowie piłkę do siatki wbił Martin Baturina. Pokonał z 11 metrów bramkarza Napoli. Na początku drugiej odsłony spotkania gospodarze wyrównali za sprawą Antonio Vergary. Więcej goli nie padło, dlatego też o awansie zadecydowały rzuty karne.

Po pięciu kolejkach wciąż był remis (4-4). I wtedy do piłki podszedł Milinković-Savić. Znów trener postawił na niego dość szybko, bo zazwyczaj golkiperzy podchodzą na samym końcu, w ostateczności. Serb ponownie go nie zawiódł. I tym razem postawił na wariant siłowy. Miał jednak sporo szczęścia. Piłka obiła poprzeczkę, ale wracając na murawę odbiła się od bramkarza i wpadła do siatki.

Internauci zachwyceni, ale finalnie Napoli żegna się z rozgrywkami

"Niesamowity rzut karny", "Karne w wykonaniu tego golkipera to poważna sprawa. Wystrzeliwuje pociski", "Szaleństwo", "Absolutnie niesamowity. Opanowanie, siła i odwaga. Bramkarz + wykonawca rzutów karnych = idealne połączenie?" - pisali internauci. Strzał Serba zrobił też wrażenie na jego kolegach z ławki rezerwowych. Kilku z nich aż złapało się za głowy.

Trafienie golkipera nie uratowało jednak Napoli. W ostatniej ósmej kolejce źle jedenastkę wykonał Stanislav Lobotka i jego drużyna odpadła z Pucharu Włoch. Tym samym to Como 1907 zameldowało się w półfinale po niezwykle zaciętym spotkaniu.

Milinković-Savić to bramkarz dobrze znany polskim kibicom z gry w Lechii Gdańsk. Z nim w składzie zespół aż dwukrotnie zajmował piątą lokatę w tabeli ekstraklasy. Teraz gra w Napoli na zasadzie wypożyczenia z Torino. Ma już 28 meczów na koncie. Wpuścił w nich 27 goli, a 11 razy udało mu się zachować czyste konto.