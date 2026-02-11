FC Porto przekroczyło wszelkie granice. Będzie skarga na klub Polaków!

FC Porto w poniedziałek tylko zremisowało 1:1 ze Sportingiem Lizbona w hicie ligi portugalskiej. Choć ekipa Jana Bednarka, Jakuba Kiwiora i Oskara Pietuszewskiego prowadziła do setnej minuty 1:0, tuż przed końcowym gwizdkiem sprokurowała rzut karny i straciła punkty. Na domiar złego kontuzji w trakcie gry nabawił się Kiwior. Na tym jednak nie koniec problemów Porto...

Niebywałe, jak Porto potraktowało rywali. Wstyd

We wtorek jego rywal zapowiedział, że w związku z wydarzeniami na Estadio do Dragao złoży skargę do Rady Dyscyplinarnej FPF (Portugalskiego Związku Piłki Nożnej - red.). O co konkretnie chodzi? Jak informował dziennik "A Bola", ekipa gospodarzy miała dopuścić się kilku nieczystych zagrywek wobec rywala.

Zaczęło się już od... wystroju szatni. Znalazły się w niej plakaty, opiewające największe sukcesy FC Porto, a także wiadomość, że piłkarz Sportingu Morten Hjulmand zamierza odejść do Atletico Madryt. Poza tym klimatyzację ustawiono tak, aby temperatura była jak najwyższa i nie dało się jej obniżyć. Oprócz tego wyłączono z użytku pomieszczenie, dzięki któremu sztab drużyny przeciwnej mógłby zejść z murawy, nie narażając się na kontakt z kibicami Porto. Wreszcie chłopcy do podawania piłek mieli ukraść trzy ręczniki bramkarzowi Sportingu Ruiemu Silvie, którymi wycierał w trakcie meczu mokre rękawice.

Porto przegięło? Rywal tak tego nie zostawi. "Wynik przemyślanej strategii"

W tej sytuacji Sporting wydał na swojej stronie obszerne oświadczenie, w którym nawiązał do serii wspomnianych incydentów. - Jest to w rzeczywistości wynik przemyślanej i długo wdrażanej strategii, mającej bezpośredni wpływ na uczciwość sportową, wiarygodność rozgrywek i wartość piłki nożnej, która po raz kolejny została poważnie nadszarpnięta w kolejnym mrocznym epizodzie portugalskiej piłki nożnej - mogliśmy przeczytać.

Klub z Lizbony liczy, że w związku z tym FC Porto poniesie konsekwencje. - Sporting pozostaje gotowy do współpracy ze wszystkimi podmiotami, aby zapobiec powtórzeniu się takich zdarzeń jak te na Estadio do Dragao, wzywając Portugalską Ligę Piłkarską Zawodową i Portugalski Związek Piłki Nożnej do wzięcia na siebie odpowiedzialności i wdrożenia niezbędnych środków w celu osiągnięcia tego celu - dodano na zakończenie.