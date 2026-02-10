Powrót na stronę główną

Jest komunikat Porto ws. Jakuba Kiwiora! Niestety

Jakub Kiwior w poniedziałkowy wieczór nie dokończył meczu FC Porto ze Sportingiem. Po 63 minutach zastąpił go Thiago Silva. We wtorek klub Polaka wydał komunikat w sprawie jego stanu zdrowia.
Fot. REUTERS/Rita Franca

Jakub Kiwior latem zamienił Arsenal na FC Porto i ten ruch okazał się strzałem w dziesiątkę. Razem z nim do Portugalii - także z Anglii, bowiem z Southampton - przeniósł się Jan Bednarek. Zimą do tego duetu dołączył Oskar Pietuszewski. Wygląda jednak na to, że przynajmniej na jakiś czas polskie trio zostanie rozbite.

Problem Kiwiora. Porto wydało komunikat

"Jakub Kiwior, który opuścił boisko w drugiej połowie meczu z Sportingiem (1-1), doznał kontuzji mięśnia prawego uda. Polski obrońca trafił na listę kontuzjowanych FC Porto i będzie pod opieką działu medycznego klubu" - brzmi pełna treść komunikatu opublikowanego na oficjalnej stronie klubu z Estadio do Dragao.

Kiwior opuścił boisko w 63. minucie poniedziałkowego meczu ze Sportingiem. Zastąpił go legendarny Brazylijczyk Thiago Silva. Była to już druga wymuszona zmiana FC Porto w tym spotkaniu. Wcześniej murawę musiał opuścić Samu Aghehowa. Niestety - rosły napastnik doznał zerwania więzadła krzyżowego i najpewniej będzie pauzować do końca sezonu.

Kontuzja Kiwiora może oznaczać przerwę w występach. Do tej pory reprezentacyjny obrońca opuścił tylko jedno ligowe spotkanie. Na ławce spędził mecz z Casa Pia (1:2). 

Przypomnijmy, że FC Porto prowadzi w tabeli ligi portugalskiej. Ma w swoim dorobku 56 punktów i o cztery oczka wyprzedza Sporting. Trzecia Benfica traci do lidera już siedem punktów. Najbliższe spotkanie FC Porto zaplanowano na niedzielę 15 lutego. Tego dnia podopieczni Francesco Fariolego zagrają na wyjeździe z Nacionalem. Tydzień później u siebie podejmą Rio Ave.

