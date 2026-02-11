Miliarder kupił polski klub i w końcu zabrał głos. Snuje imperialne plany

Cracovia od jakiegoś czasu przechodzi zmiany strukturalne, w tym te najważniejsze, czyli właścicielskie. W zeszłym roku udało się wszystko dopiąć, a nowym właścicielem został Robert Platek. Jego majątek jest szacowany na kwotę nawet dwóch miliardów dolarów. "Pasy" to nie pierwszy klub piłkarski, w który inwestuje. Wcześniej był właścicielem m.in. włoskiej Spezii i duńskiego Sonderjyske, ma udziały w portugalskim klubie Casa Pia.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

To nowy właściciel Cracovii chce zrobić z klubem

Kilka miesięcy temu zapowiadał walkę z Cracovią o najwyższe cele, deklarował chęć wyciśnięcia potencjału "Pasów". W wywiadzie dla portalu goal.pl powiedział nieco więcej o swoim pomyśle na klub ze stolicy Małopolski. Zależy mu przede wszystkim na stabilnym rozwoju, który finalnie ma doprowadzić do wywalczenia pierwszych trofeów od lat. Cracovia czeka na mistrzostwo Polski prawie 80 lat. Ostatnio wygrała Puchar i Superpuchar Polski w 2020 r. Potem Platek chciałby regularnie grać z Cracovią w europejskich pucharach.

- Sukcesem dla mnie byłoby pójście naprzód. Zbudowanie silnej, stabilnej organizacji piłkarskiej, która będzie coraz lepsza. I nie mówię tu tylko o wynikach. Oczywiście z tego punktu widzenia dążymy również do postępów, co oznaczałoby na przykład zajęcie lepszego miejsca niż w zeszłym roku. I tak, myślimy o rozgrywkach europejskich. To jest i będzie jednym z naszych celów - powiedział nowy właściciel krakowskiego klubu.

Ważnym elementem rozwoju klubu dla Platka ma być akademia piłkarska. Marzy mu się, by akademia Cracovii była wiodąca w Polsce.

- Przez rozwijanie klubu mam na myśli naszą akademię. Chcemy, żeby kolejne dzieciaki do niej dołączały, chcemy im pokazać, że Cracovia to bardzo dobre miejsce do rozwoju. Planujemy sprowadzić kolejnych dobrych trenerów, żeby młodzież miała naprawdę najlepsze warunki, rozwijać nasze systemy, aby rozpoznawać odpowiednich dla nas zawodników. Jeszcze raz: chcę, aby Cracovia była stabilną organizacją z ambicjami walki o miejsca w europejskich pucharach - przyznał.

Zobacz też: Kompromitacja Piesiewicza przed kamerą. Tak nazwał Tomasiaka. Żenada

Platek dodał też, że Cracovia jest dla niego długoterminowym projektem, inaczej do niej podchodzi niż do Spezii i Sonderjyske.

- Jestem zdeterminowany, aby zbudować klub, z którego każdy kibic Cracovii będzie dumny. Nowoczesny klub z dobrymi perspektywami. To mój główny cel - podsumował.

Aktualnie Cracovia jest na piątym miejscu w PKO Ekstraklasie z dorobkiem 31 punktów. Tyle samo ma czwarte Zagłębie Lubin. W sobotę "Pasy" zmierzą się z liderem rozgrywek, Jagiellonią Białystok.