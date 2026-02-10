To koniec! Cristiano Ronaldo podjął decyzję ws. przyszłości

Z początkiem lutego rozpoczął się bunt Cristiano Ronaldo. Portugalczyk odmówił występu w spotkaniu z Al--Riyadh, argumentując swoją decyzję sposobem zarządzania klubem. Zdaniem Portugalczyka, saudyjski Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) zarządzał Al-Nassr w gorszy sposób niż pozostałe kluby znajdujące się w portfolio funduszu.

Chodziło między innymi o zaniedbania na rynku transferowym. Szkoleniowiec Jorge Jesus zimą otrzymał tylko jednego nowego zawodnika - 21-letniego Irakijczyka Haydeera Abdulkareema. Co więcej, pojawiły się też informacje o zaległościach finansowych względem pracowników klubu. Coraz głośniej mówiło się o możliwym odejściu Cristiano Ronaldo.

Cristiano Ronaldo podjął decyzję

Drużyna jednak nic nie robiła sobie z nieobecności największej gwiazdy. Al-Nassr pokonała bowiem zarówno Al-Riyadh, jak i Al-Ittihad. Ta druga drużyna była w tle konfliktu Ronaldo z klubem. Właśnie z Al-Ittihad niedawno odszedł Karim Benzema, trafiając do Al-Hilal.

O początku protestu Ronaldo poinformowała portugalska A Bola. Teraz z tego źródła dowiadujemy się, że 41-latek podjął decyzję - wraca na boisko. Portugalczycy informują, że napięcie załagodziło spłacenie zaległych wynagrodzeń pracownikom klubu. Co więcej, utraconą w grudniu kontrolę nad działalnością transferową odzyskali Jose Semedo i Simao Coutinho. Sprawia to, że Cristiano Ronaldo odniósł miażdżące zwycięstwo w boju z klubem - spełnione zostały wszystkie jego żądania.

Cristiano Ronaldo kończy protest. Wtedy wróci na boisko

Zdaniem portugalskich mediów, Ronaldo nie wróci na boisko przy pierwszej okazji. Al-Nassr bowiem w środę rozgrywa wyjazdowe spotkanie w ramach Champions League 2 - drugiego poziomu azjatyckich rozgrywek kontynentalnych. Podróż jest długa, gdyż rywalem Saudyjczyków będzie Arkadag. Turkmeńska drużyna wygrała wszystkie mecze na krajowym podwórku od założenia klubu w 2023 roku.

Protest 41-latka dobiegł końca, więc wznowiona zostanie pogoń Portugalczyka. Cristiano Ronaldo jest bowiem coraz bliżej przekroczenia magicznej bariery tysiąca strzelonych bramek w karierze. Licznik zatrzymał się na 961 trafieniach. Najbliższą szansą na poprawę swojego bilansu będzie ligowe spotkanie z Al-Fateh, które odbędzie się 14 lutego.