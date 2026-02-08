Tak trener FC Barcelony potraktował Ewę Pajor

FC Barcelona przed tym spotkaniem pewnie przewodziła tabeli rozgrywek ligowych. Z dorobkiem 51 punktów "Duma Katalonii" wyprzedzała drugi Real Madryt o siedem "oczek". Rywalkami piłkarek Pere Romeu były 14. w tym zestawieniu zawodniczki DUX Logroño.

REKLAMA

Zobacz wideo Studio Cortina w Sport.pl

Od początku spotkania to drużyna z Barcelony pewnie prowadziła grę, lecz gospodynie broniły się na tyle skutecznie, iż nie pozwoliły na zdobycie bramki przyjezdnym. Niemniej jednak statystyka była dla nich brutalna: posiadanie piłki 88 do 15 procent dla "Blaugrany", 16 sytuacji bramkowych oraz cztery celne strzały. Wszystko to jednak było tylko statystyką, podczas gdy na tablicy wyników widniał rezultat bezbramkowy. I takowy utrzymał się do końca pierwszej części spotkania.

Zobacz też: Dramat Lindsey Vonn. Słowa siostry łapią za serce. "Kiedy widzieliśmy..."

Drugie 45 minut ponownie rozpoczęło się od posiadania piłki "Barcy". Tym razem w 50. minucie Carla Martinez otworzyła wynik spotkania pokonując Marię Miralles. Kilkadziesiąt sekund później mieliśmy już dwubramkowe prowadzenie Barcelony za sprawą trafienia Kiki Nazareth. Podopieczne Pere Romeu nie zamierzały się zatrzymywać i już w 56. minucie spotkania obejrzeliśmy trzecią bramkę. Tym razem jej autorką była Vicky Lopez.

Do końca meczu wynik nie uległ już zmianie. Ewa Pajor pełne 90 minut tym razem spędziła na ławce rezerwowych, a co za tym idzie nie wpisała się na listę strzelców, wobec czego w ligowej klasyfikacji strzelczyń nadal ma na koncie 15 trafień i cztery asysty, co czyni ją najskuteczniejszą piłkarką rozgrywek.

DUX Logroño - FC Barcelona Femeni 0:3, gole: 50' Carla Martinez, 52' Kiki Nazareth, 56' Vicky Lopez

Tym samym przewaga Barcelony nad drugim Realem wciąż utrzymuje się na poziomie dziesięciu punktów. Do końca rozgrywek pozostało jeszcze jedenaście kolejek.