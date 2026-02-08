Cristiano Ronaldo kontynuuje swój bunt przeciwko zarządzającym jego klubem Publicznemu Funduszowi Inwestycyjnemu (PIF) Arabii Saudyjskiej. Ostatnio po raz drugi nie znalazł się w kadrze meczowej, tym razem w starciu z Al-Ittihad. Portugalczyk twierdzi, iż PIF, który zarządza kilkoma klubami Saudi Pro League, faworyzuje Al-Hilal, co może potwierdzać ostatnio ogłoszony transfer Karima Benzemy. Jakby tego było mało Al Nassr miał mieć problemy z płynnością finansową, co zaowocowało opóźnieniem w wypłacaniu pensji.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Bronowicki kiedyś zatrzymał Cristiano Ronaldo. Żelazny: Kiedyś mu to wypominali

Saudyjczycy szykują się do odejścia Ronaldo. Oto kim chcą go zastąpić

To rozwścieczyło Cristiano Ronaldo, który opuścił kilka treningów i dwa mecze. Teraz pojawiają się szokujące doniesienia, że Portugalczyk uruchomił lawinę i już niedługo będziemy mogli zobaczyć nową twarz ligi arabskiej.

"The Mirror" informuje, iż z powodu sporu z Cristiano Ronaldo "Salah może POTRÓJNIE zwiększyć swoje zarobki po transferze do Arabii Saudyjskiej" - czytamy w nagłówku.

"Przyszłość gwiazdy Liverpoolu, Mohameda Salaha, na Anfield pozostaje niepewna, (...) ponieważ Cristiano Ronaldo może odejść, Mo Salah otrzyma szansę zostania nową twarzą Saudi Pro League tego lata" - czytamy.

Zobacz też: To już jest wojna. Saudyjczycy ostrzegają Ronaldo. Mocny komunikat

Według informacji mirror.co.uk Mohamed Salah aktualnie w Liverpoolu zarabia 400 tys. funtów tygodniowo i w Arabii Saudyjskiej miałby potroić swoją wypłatę. Dla porównania Cristiano Ronaldo zarabia 3.35 mln funtów tygodniowo.

Zdaniem dziennikarzy z Wielkiej Brytanii to Egipcjanin ma zastąpić Cristiano Ronaldo, który grozi rozwiązaniem kontraktu z Al Nassr.

"Władze Pro League ostrzegły 41-letnią portugalską supergwiazdę, że żaden zawodnik nie będzie mógł wpływać na decyzje podejmowane przez niezależną komisję transferową, która ma mieć pewność, że kluby nie popadną w problemy finansowe, wydając pieniądze" - czytamy.

"Mirror" twierdzi, że Ronaldo będzie teraz chciał wrócić do Europy, aby kontynuować swoje starania o osiągnięcie upragnionego pułapu 1000 bramek. Natomiast jeśli chodzi o Salaha, to Saudyjczycy próbowali sprowadzić go latem ubiegłego roku.