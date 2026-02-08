Media: Jest oferta dla Lewandowskiego! Sensacja

Robert Lewandowski w tym sezonie rozegrał w barwach FC Barcelony 28 spotkań. Polak 13-krotnie wpisywał się na listę strzelców oraz dołożył do tego trzy asysty. Po raz pierwszy w barwach "Dumy Katalonii" dołożył także do swojego dorobku bramkę samobójczą. Stało się to w meczu Ligi Mistrzów przeciwko Slavii Praga. Kapitan reprezentacji Polski niejako otworzył nowy rozdział "Barcy" na Camp Nou, wprowadzając swój zespół z opaską kapitańską na ramieniu, a także strzelając pierwszą bramkę w dziejach nowego stadionu.

REKLAMA

Zobacz wideo Tak Maryna Gąsienica-Daniel trenuje przed IO! "Niektórzy skakali na skoczni"

FC Barcelona awansowała bezpośrednio do 1/8 finału Ligi Mistrzów po zajęciu piątego miejsca w fazie ligowej. W rozgrywkach La Liga podopieczni Hansiego Flicka przewodzą w zestawieniu, mając po 23. kolejkach cztery punkty przewagi nad Realem Madryt. "Królewscy" swoje spotkanie w tej rundzie rozegrają w niedzielę o godzinie 21. Ich rywalem będzie Valencia.

Media: Klub z MLS chce Lewandowskiego

Im bliżej końca sezonu tym częściej zaczyna się mówić w kontekście dalszej kariery 37-letniego snajpera. Lewandowski jest piłkarzem Barcelony od lipca 2022 roku, kiedy to zamienił Monachium na Katalonię. Polak z pewnością będzie "łakomym kąskiem" podczas rundy wiosennej dla potencjalnych pracodawców. Kapitan polskiej reprezentacji jest w o tyle dobrej sytuacji, że nie tylko nie powinien narzekać na brak ofert, ale także sam może obrać konkretny kierunek.

Według najnowszych doniesień zakontraktowaniem napastnika ma być zainteresowany występujący na co dzień w MLS Chicago Fire. Jak poinformował na portalu "X.com" znany dziennikarz Nicolò Schira, władze klubu starają się przekonać polskiego zawodnika do dołączenia do rozgrywek za Oceanem. Oferta ma zawierać dwuletni kontrakt z bardzo wysokim wynagrodzeniem. Czy "Lewy" przystanie na przenosiny do USA? Według informacji dziennikarza 37-latek nie dał jeszcze zielonego światła na transfer, gdyż otrzymał także oferty od klubów europejskich i saudyjskich.

"Władze Chicago Fire naciskają, aby przekonać Roberta Lewandowskiego do dołączenia do MLS. Zaoferowano mu dwuletni kontrakt od lipca z bardzo wysoką pensją, ale polski napastnik nie dał jeszcze zielonego światła, ponieważ otrzymał również oferty od klubów europejskich i saudyjskich" - napisał Schira.

Jaka będzie zatem przyszłość Roberta Lewandowskiego? Odpowiedź na to pytanie powinniśmy poznać w najbliższych tygodniach. Jedno jest pewne: 38-letni snajper znajduje się w bardzo dobrej dyspozycji, co potwierdził w sobotnim spotkaniu przeciwko Majorce. Polak wpisał się na listę strzelców w 29. minucie spotkania, otwierając tym samym wynik meczu. To było jego dziesiąte trafienie w rozgrywkach La Liga.