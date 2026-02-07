Robert Lewandowski wyszedł w sobotnim meczu La Ligi w pierwszym składzie. Hansi Flick wie, że Polak chciałby grać częściej, więcej. Mówił o tym na ostatniej konferencji prasowej. Polak dostał szansę i odpowiednio ją wykorzystał.

Lewandowski z golem w La Lidze!

Robert Lewandowski strzelił gola w meczu FC Barcelony z Realem Mallorca w 29. minucie. Było to trafienie na 1:0 dla "Blaugrany". Polak wykorzystał zamieszanie w polu karnym, dopadł do piłki i pewnym strzałem skierował ją do siatki.

Dla polskiego napastnika to pierwszy gol w rozgrywkach La Ligi od ponad miesiąca. Ostatnio trafił w derbach Barcelony z Espanyolem 3 stycznia. Z pewnością to trafienie doda mu pewności siebie przed szlagierem Pucharu Króla z Atletico Madryt.

To też ważny moment z punktu widzenia przyszłości Polaka w Barcelonie, bowiem nieuchronnie zbliża się moment, kiedy on i klub muszą zdecydować ws. ewentualnej nowej umowy.