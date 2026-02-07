Ukraiński MSZ reaguje ws. skandalicznych słów Mudryka

Mychajło Mudryk nie wrócił na boisko, ponieważ wciąż jest zawieszony za stosowanie dopingu. Ukraiński piłkarz robi jednak wszystko, by było o nim głośno. Podczas gry w Counter-Strike 2 z polskimi graczami zawodnik Chelsea zaczął mówić o Wołyniu, wywołując ogromne poruszenie.

Mudryk rozzłościł Polaków. "Zawsze będziesz pamiętać Wołyń"

"Szczęśliwego Wołynia", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku", "na następnej mapie rok 1939" - takie hasła wypisywał Ukrainiec podczas gry.

Na Wołyniu ukraińscy nacjonaliści dokonali ludobójstwa na Polakach w latach 1943-1944. Mówi się, że zamordowano od 40 do 60 tysięcy naszych obywateli, choć szacunki pokazują także liczbę 100 tysięcy ofiar, biorąc pod uwagę również tereny Galicji Wschodniej. W tamtym czasie UPA miała skoordynowane działania. Dowódcy nie mieli litości wobec Polaków. Do dziś ten okres historyczny budzi ogrom emocji.

Mudryk natomiast później starał się bronić w rozmowie z Tribuną. - Jestem głęboko wdzięczny tej części Polaków, która szczerze wspiera Ukraińców. Ale ciągle słyszę i widzę, jak niektórzy Polacy traktują Ukraińców, zwłaszcza tych, którzy obecnie mieszkają w Polsce - podkreślił.

Ukraińskie MSZ wydało oświadczenie. "W pełni rozumiemy wrażliwość"

Na nieodpowiedzialne i krzywdzące wobec Polaków zachowanie Mudryka zareagowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy. Do redakcji "Przeglądu Sportowego Onet" dotarło oświadczenie. Poniżej publikujemy treść.

"Dziękujemy za zapytanie i możliwość wyjaśnienia tej sprawy. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy jest świadome incydentu, który miał miejsce podczas udziału Mychajła Mudryka w grze online. W pełni rozumiemy szczególną wrażliwość kwestii związanych z tragedią wołyńską i wydarzeniami lat 40. XX wieku, a także głęboki rezonans emocjonalny, jaki wywołują one w polskim społeczeństwie. Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy konsekwentnie promuje odpowiedzialne i pełne szacunku podejście do złożonych rozdziałów wspólnej historii ukraińsko-polskiej.

Wszelkie wypowiedzi, które mogą być postrzegane jako lekceważące pamięć ofiar tragedii lub krzywdzące dla narodu polskiego, są niezgodne z tym podejściem. Chcielibyśmy jednocześnie podkreślić, że Ukraina jest państwem demokratycznym i nie sprawuje nadzoru nad wypowiedziami osób prywatnych, zwłaszcza w kontekście nieoficjalnym. Według informacji dostępnych Ministerstwu Spraw Zagranicznych Ukrainy, wspomniany piłkarz nie działa w imieniu Ukrainy i nie jest członkiem Narodowej Reprezentacji Ukrainy w piłce nożnej.

W związku z tym Ministerstwo nie jest uprawnione do wszczynania postępowań dyscyplinarnych wobec takich sportowców ani do komentowania ich prywatnych wypowiedzi. W związku z tym Ministerstwo Spraw Zagranicznych Ukrainy konsekwentnie apeluje do obywateli Ukrainy, a w szczególności osób publicznych, o rozważną i odpowiedzialną komunikację, zarówno za granicą, jak i w przestrzeni publicznej. Jesteśmy przekonani, że w komunikacji między narodami ukraińskim i polskim nie powinno być miejsca na tego typu incydenty. Społeczeństwo ukraińskie szczerze docenia solidarność, wsparcie i bezinteresowną pomoc udzieloną Ukrainie przez obywateli Rzeczypospolitej Polskiej w najtrudniejszych dla niej czasach" - napisano.