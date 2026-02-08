We Włoszech rozpoczęły się Zimowe Igrzyska Olimpijskie w Mediolanie i Cortinie d'Ampezzo. To jedna z dwóch największych sportowych imprez tego roku. Na przełomie czerwca i lipca w USA, Meksyku i Kanadzie odbędą się wszakże piłkarskie mistrzostwa świata. Tymczasem portal novosti.rs opowiedział smutną historię znanej postaci kanadyjskiej reprezentacji sprzed lat.

Znany kanadyjski piłkarz wylądował na ulicy. "Pomagała mu każdego dnia"

"Długa walka z uzależnieniem zniszczyła jego karierę, nadszarpnęła jego zdrowie i odizolowała go od rodziny i przyjaciół. Imię Paula Jamesa, który marzył o złotych marzeniach, zapisało się w księgach kanadyjskiej piłki nożnej" - napisało źródło, opowiadając o życiorysie członka kanadyjskiej kadry na mundial w 1986 roku.

Niestety, James w pewnym momencie swojego życia popadł w długi i zmagał się z uzależnieniem od narkotyków. Okazuje się, że dziś żyje na ulicy. Ostatnio znalazł się w centrum uwagi. Powód? Nagranie z nim w roli głównej pojawiło się w mediach społecznościowych,.

"Znana influencerka opublikowała je w Internecie. Pomagała mu każdego dnia. Dla niej był mężczyzną siedzącym na tekturce na ulicy. Aż do momentu, gdy w trakcie ich regularnej komunikacji ujawniono niesamowitą historię" - czytamy.

Kobieta przyznała, że wdała się w interakcję z mężczyzną, która powiedział: - Codziennie dajesz mi jedzenie, a gdybyś wiedziała kim jestem, byłabyś zaskoczona. Influencerka opowiedziała o swoich wrażeniach.

- Byłam zdumiona, kiedy wpisałam jego nazwisko w Google. Byłam w szoku. Był kiedyś sławnym piłkarzem - powiedziała, dodając że ta sytuacja nauczyła ją, ile znaczą drobne akty dobroci.

