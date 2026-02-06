"Szczęśliwy Wołyń", "na następnej mapie zrobimy Wołyń", "zawsze będziesz pamiętać Wołyń, żebraku" - tego typu wiadomości pod adresem Polaków wysyłał Mychajło Mudryk. Zawieszony za doping ukraiński piłkarz wywołał nie lada skandal. Podczas gry w Counter-Strike'a dał się sprowokować innym graczom i odpowiedział im na czacie w karygodny sposób, nawiązując do rzezi wołyńskiej z lat 1943-44. Sprawa momentalnie zyskała szeroki rozgłos. Stała się nawet tematem politycznym.
Zajęła się nią m.in. posłanka do Parlamentu Europejskiego z ramienia Konfederacji, Ewa Zajączkowska-Hernik. - Jak długo polski rząd będzie tolerować obrażanie Polaków i propagowanie banderyzmu!? - rozpoczęła obszerny, jaki w środę zamieściła na platformie X, po czym opisała zachowanie Mudryka. - Wstyd i hańba. Z obrażania Polski i plucia na polskie ofiary ludobójstwa na Wołyniu zrobił sobie rozrywkę. Obrzydliwy typ - skomentowała.
Na tym jednak nie koniec. Zajączkowska-Hernik przywołała także inne przykłady tego, jak jej zdaniem Ukraińcy obrażali Polaków. Cały wywód spuentowała propozycją wyciągnięcia konsekwencji. - Wobec takich Mudryków i innych miłośników ludobójstwa na Wołyniu oraz wszystkich, którzy znieważają naszego Prezydenta RP, powinien być cały wachlarz możliwości - zarzuty prokuratorskie, deportacje, dożywotnie zakazy wjazdu do Polski. Dlatego konieczne jest uchwalenie ustawy prezydenckiej o zakazie propagowania banderyzmu w Polsce i zrównania go z innymi zbrodniczymi ideologiami, jak nazizm i komunizm. Dość pobłażania antypolskim postawom, dość plucia na Polskę i obrażania nas. Zacznijmy się wreszcie szanować! - napisała.
O jej słowach głośno zrobiło się już nawet w ukraińskich mediach. Świadczą o tym pojawiające się nagłówki. "Deportacja i sprawa karna. Mychajło Mudryk uwikłany w kolejną aferę" - napisał w tytule tamtejszy portal sport.ua. "Posłanka do Parlamentu Europejskiego grozi Mudrykowi deportacją za obraźliwe uwagi w grze online" - informowało z kolei ukranews.com. "Deportacja i dożywotni zakaz wjazdu do Polski: Europosłanka ostro reaguje na aferę Mudryka" - wtórował serwis dynamomania.com.
W wymienionych artykułach dziennikarze nie bronili jednak zachowania ukraińskiego piłkarza. W każdym z nich przytoczono jedynie krótki fragment wpisu Zajączkowskiej-Hernik dotyczący potencjalnych kar. - Mudrykowi grożono poważnymi sankcjami za ten incydent, w tym zakazem wjazdu do Polski - skomentowano w tym ostatnim.