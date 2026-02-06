Legia największą sensacją Ligi Mistrzów. Oto, z kim zagra o ćwierćfinał

Legia Warszawa próbuje zażegnać kryzys, który sprawia, że drużyna plasuje się na przedostatnim miejscu w Ekstraklasie z dorobkiem 19 pkt - takim samym jak ostatni Bruk-Bet Termalica. Marek Papszun zanotował falstart z Koroną Kielce, przegrywając 1:2 po trafieniach Mariusza Stępińskiego. Proces będzie bardzo długi, ale zdaniem czy to Zbigniewa Bońka, czy Bogusława Leśnodorskiego - nie ma szans by Wojskowi spadli z ligi.

REKLAMA

Zobacz wideo Kosecki mocno do Papszuna: Wiemy, że jesteś szefem, ale idź i zobacz młodzież Legii

Legia pokonała Ajax w UEFA Youth League i awansowała do 1/8 finału

Kiedy pierwsza drużyna zmaga się z problemami, młodzieżówka pokazuje się z fenomenalnej strony. Młodzi legioniści niedawno pokonali młodą drużynę Ajaxu Amsterdam 2:1 w 1/16 finału UEFA Youth League.

"Bramki zdobyła tuż przed przerwą - w 43. minucie do siatki trafił Cyprian Pchełka - i tuż po niej – w 53. minucie gola strzelił 17-letni Maciej Ruszkiewicz. Ajax Amsterdam odpowiedział trafieniem w 73. minucie, ale tuż po tym zawodnik drużyny z Amsterdamu, Marvin Muzungu, został wyrzucony z boiska. Holender sfaulował wychodzącego na czystą pozycję Przemysława Mizerę. Legia utrzymała wynik do końca i wyeliminowała Ajax z play-offów. To historyczny wyczyn - w dotychczasowej historii polskich startów w UEFA Youth League żaden polski zespół nie dotarł do etapu 1/16 finału" - opisywał na łamach Sport.pl Paweł Żurek.

UEFA Youth League: Legia poznała rywala w 1/8 finału

Teraz Legia U-19 poznała rywala w 1/8 finału UEFA Youth League 2025/26. Ich rywalem będzie hiszpański Villarreal.

"W 1/8 finału UEFA Youth League legioniści zmierzą się z hiszpańskim Villarrealem. Mecze drugiej rundy fazy pucharowej zaplanowane są na 24-25 lutego - Hiszpanie będą gospodarzem spotkania. W przypadku awansu do kolejnej rundy, w ćwierćfinale Legioniści zmierzą się ze zwycięzcą Paris Saint-Germain - HJK Helsinki" - czytamy w komunikacie klubu.

Zobacz też: Oto przyszły mistrz Polski? Króciutko

Mecze 1/8 finału młodzieżowej Ligi Mistrzów zostaną rozegrane 24 i 25 lutego.