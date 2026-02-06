Trzęsienie ziemi w Arabii Saudyjskiej. Ronaldo rozpoczął rewolucję, są następni

Cristiano Ronaldo opuści drugi ligowy mecz Al-Nassr z rzędu. Jego koledzy pod jego nieobecność pokonali już Al-Riyadh 1:0 i wciąż walczą o mistrzostwo kraju, ale portugalski gwiazdor nie zamierza póki co w tym pomagać. Jego absencja to forma protestu przeciwko zarządzaniu jego klubem przez Publiczny Fundusz Inwestycyjny (PIF) Arabii Saudyjskiej, który odpowiada także za Al-Ittihad, Al-Ahli i Al-Hilal. Zdaniem 41-latka, ten ostatni klub, który jest liderem Saudi Pro League z przewagą jednego oczka nad Al-Nassr, jest faworyzowany.

REKLAMA

Zobacz wideo Grzegorz Bronowicki kiedyś zatrzymał Cristiano Ronaldo. Żelazny: Kiedyś mu to wypominali

Oliwy do ognia dolał m.in. transfer Karima Benzemy do największego rywala ekipy Ronaldo. Al-Hilal zimą wydał niemal 100 mln euro na wzmocnienia. Więcej informacji na temat absencji 41-letniej gwiazdy przekazali dziennikarze "A Bola", którzy podkreślają, że pojawiły doniesienia o znacznych opóźnieniach w wypłatach wynagrodzeń w Al Nassr.

"Cristiano Ronaldo poczeka na rozwiązanie sytuacji przed powrotem do gry. Jeśli stanie się to na czas, będzie dostępny dla Jorge Jesusa w najbliższy piątek, a konkretnie w meczu z Al-Ittihad, prowadzonym przez Sérgio Conceição. Jeśli pensje nie zostaną wypłacone, Portugalczyk będzie kontynuować bojkot. W tej chwili jest to rzeczywiście najbardziej prawdopodobny scenariusz" - czytamy.

Po oświadczeniu ligi saudyjskiej zawrzało jeszcze mocniej. Trener wspiera Ronaldo

Na zachowanie Ronaldo odpowiedziały władze ligi, które otwarcie skrytykowały pięciokrotnego zdobywcę Złotej Piłki. Mistrz Europy z 2016 roku został ostrzeżony i poinformowano go, że żadna jednostka nie może podejmować decyzji wykraczających poza klub.

"Saudi Pro League jest zorganizowana wokół prostej zasady: każdy klub działa niezależnie, według tych samych reguł. Kluby mają własne zarządy, dyrektorów wykonawczych i kierownictwo sportowe. Decyzje dotyczące transferów, wydatków i strategii należą do nich, w ramach finansów zaprojektowanych tak, aby zapewnić stabilność i równowagę rywalizacji. Te ramy obowiązują jednakowo w całej lidze. Cristiano Ronaldo od momentu przybycia jest w pełni zaangażowany w Al-Nassr i odegrał kluczową rolę w rozwoju klubu. Jak każdy piłkarz z najwyższej półki, chce wygrywać. Jednak żadna jednostka, bez względu na jej historię, nie podejmuje decyzji wykraczających poza własny klub" - czytamy w oświadczeniu.

To jednak nie stłumiło buntu, a wręcz go roznieciło. Jak poinformował saudyjski portal "Arriyadiyah" Portugalczyk nie tylko nie zamierza grać w piątkowej rywalizacji z Al-Ittihad, ale także, że nikt w klubie nie jest w stanie przekonać go do zmiany decyzji.

Ponadto szkoleniowiec Al-Nassr, Jorge Jesus, postanowił pójść w ślady swojego rodaka i zdaniem saudyjskich dziennikarzy zamierza po raz kolejny opuścić konferencję prasową po zakończonym meczu. Kolejny, gdyż były trener Benfiki nie pojawił się na spotkaniu z mediami przed starciem ligowym, a także nie rozmawiał z dziennikarzami przy okazji pojedynku z Al-Riyadh.

Mecz Al-Nassr z Al-Ittihad zaplanowano na piątek 6.02 o godz. 18:30. Transmisję na żywo będzie śledzić na Polsat Sport Premium 1. Cristiano Ronaldo z kolei zdaniem mediów może szykować się do opuszczenia Arabii Saudyjskiej po trzech latach. Ostatnio informowano, że gwiazdor może trafić do MLS lub wrócić do Europy.

Zobacz też: Lider Ekstraklasy reaguje na głośny transfer. "Ściągacie kozaka"