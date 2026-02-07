Chcieli zwolnić trenera. I wtedy zadzwonił pan prezydent...

Całe sportowo-polityczne zamieszanie dotyczy Partizana Belgrad, który chciał zwolnić trenera, oraz prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia. Głowa państwa sympatyzuje z Crveną Zvezdą Belgrad, wielkim rywalem Partizana. Obie drużyny z Belgradu zajmują też czołowe miejsca w tabeli (Crvena – pierwsze, Partizan – drugie), co w tej historii nie jest bez znaczenia. Partizan po złej passie pięciu meczów bez porażki zdecydował bowiem, że zwalnia trenera Nenada Stojakovicia.

Partizan Belgrad zwolnił trenera, ale zainterweniował prezydent kraju

"Partizan podjął ostateczną decyzję – Nenad Stojaković nie jest już szefem sztabu szkoleniowego czarno-białej drużyny. Przełom nastąpił po porażce na inaugurację sezonu wiosennego Serbskiej Superligi, ale także po narastającym niezadowoleniu w klubie z gry, wyników i ogólnego wrażenia, jakie pozostawia po sobie drużyna. Stojaković objął Partizan w połowie listopada 2025 roku, zastępując Srdana Blagojevicia. Biało-czarni mieli grać o tytuł, ale z każdą kolejką bardziej się pogrążali. Porażka na początku wiosny przelała czarę goryczy" - informuje serbski portal nova.rs.

Partizan (47 pkt), pomimo słabszej passy, traci do Crveny Zvezdy tylko 1 punkt (48 pkt). Z tego powodu po zwolnieniu trenera Stojakovicia zainterweniował prezydent Serbii, faworyzujący ligowego rywala Partizana.

"Takie rzeczy tylko w Serbii. Prezydent kraju zablokował zwolnienie nieudolnego trenera Partizana Nenada Stojakovicia który sabotuje drużynę aby nie zagrażała Crvenej zvezdzie. Zarząd Partizana go zwolnił na zebraniu ale przyszedł telefon od prezydenta" - napisał Przemysław Siemieniako na portalu X.

Co więcej, wiele wskazuje na to, że po nieudanym zwolnieniu z Partizana, trener Nenad Stojaković tylko pozornie sprawuje władzę nad drużyną. "Został po ostatnim meczu zapytany dlaczego Janis Karabelyov nie był w kadrze meczowej mimo że jest całkowicie zdrowy. Stojaković bał się odpowiedzieć na to pytanie i nie odpowiedział. Trenerzy Partizana muszą być marionetkami" - dodał Siemieniako.

Prezydent Serbii Aleksandar Vucic często przychodzi na mecze Crvenej Zvezdy w lidze i Lidze Konferencji i publicznie identyfikuje się jako kibic "Czerwonej Gwiazdy". Kibice tego klubu nie odwzajemniają jednak uczuć prezydenta. Podczas meczu Crvenej z Pafos w LKE Vucic został bowiem wygwizdany przez najzagorzalszych fanów z tzw. trybuny północnej, a do tego obrażano go w przyśpiewkach.