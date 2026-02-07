Chcieli zwolnić trenera. I wtedy zadzwonił pan prezydent...

Całe sportowo-polityczne zamieszanie dotyczy Partizana Belgrad, który chciał zwolnić trenera, oraz prezydenta Serbii Aleksandara Vucicia. Głowa państwa sympatyzuje z Crveną Zvezdą Belgrad, wielkim rywalem Partizana. Obie drużyny z Belgradu zajmują też czołowe miejsca w tabeli (Crvena – pierwsze, Partizan – drugie), co w tej historii nie jest bez znaczenia. Partizan po złej passie pięciu meczów bez porażki zdecydował bowiem, że zwalnia trenera Nenada Stojakovicia.
"Partizan podjął ostateczną decyzję – Nenad Stojaković nie jest już szefem sztabu szkoleniowego czarno-białej drużyny. Przełom nastąpił po porażce na inaugurację sezonu wiosennego Serbskiej Superligi, ale także po narastającym niezadowoleniu w klubie z gry, wyników i ogólnego wrażenia, jakie pozostawia po sobie drużyna. Stojaković objął Partizan w połowie listopada 2025 roku, zastępując Srdana Blagojevicia. Biało-czarni mieli grać o tytuł, ale z każdą kolejką bardziej się pogrążali. Porażka na początku wiosny przelała czarę goryczy" - informuje serbski portal nova.rs.
Partizan (47 pkt), pomimo słabszej passy, traci do Crveny Zvezdy tylko 1 punkt (48 pkt). Z tego powodu po zwolnieniu trenera Stojakovicia zainterweniował prezydent Serbii, faworyzujący ligowego rywala Partizana.
"Takie rzeczy tylko w Serbii. Prezydent kraju zablokował zwolnienie nieudolnego trenera Partizana Nenada Stojakovicia który sabotuje drużynę aby nie zagrażała Crvenej zvezdzie. Zarząd Partizana go zwolnił na zebraniu ale przyszedł telefon od prezydenta" - napisał Przemysław Siemieniako na portalu X.
Co więcej, wiele wskazuje na to, że po nieudanym zwolnieniu z Partizana, trener Nenad Stojaković tylko pozornie sprawuje władzę nad drużyną. "Został po ostatnim meczu zapytany dlaczego Janis Karabelyov nie był w kadrze meczowej mimo że jest całkowicie zdrowy. Stojaković bał się odpowiedzieć na to pytanie i nie odpowiedział. Trenerzy Partizana muszą być marionetkami" - dodał Siemieniako.
Prezydent Serbii Aleksandar Vucic często przychodzi na mecze Crvenej Zvezdy w lidze i Lidze Konferencji i publicznie identyfikuje się jako kibic "Czerwonej Gwiazdy". Kibice tego klubu nie odwzajemniają jednak uczuć prezydenta. Podczas meczu Crvenej z Pafos w LKE Vucic został bowiem wygwizdany przez najzagorzalszych fanów z tzw. trybuny północnej, a do tego obrażano go w przyśpiewkach.