W Legii będzie napastnik! Tuż przed kluczowym meczem w walce o utrzymanie

Jean-Pierre Nsame zerwał ścięgno Achillesa podczas meczu siódmej kolejki PKO BP Ekstraklasy przeciwko Cracovii. Do zdarzenia doszło 31 sierpnia, a już kilka dni później Kameruńczyk przeszedł operację i rozpoczął rehabilitację, która miała na celu jak najszybciej pozwolić mu wrócić do gry.

Fatalna kontuzja Nsame

Bardzo szybko postępująca rekonwalescencja pozwoliła na zakończenie jej na początku lutego 2026 roku. Piłkarz wznowił treningi z drużyną czwartego lutego, a dwa dni później podczas konferencji prasowej Marek Papszun przyznał, iż Nsame będzie brany pod uwagę przy ustalaniu składu na mecz z Arką Gdynią.

Na portalu "X.com" informację o tym, że Legia zgłosiła już Nsame do rozgrywek Ekstraklasy przekazał Paweł Mogielnicki.

Do momentu kontuzji urodzony w Duali piłkarz był jednym z najjaśniejszych punktów "Wojskowych". W dwunastu meczach zdobył sześć goli, a jego forma zdawała się zwyżkować. Wszystko przerwała fatalna kontuzja podczas meczu z krakowskim klubem.

Odbić się od dna

Legia Warszawa zajmuje obecnie przedostatnie, 17. miejsce w tabeli ekstraklasy. Stołeczny klub na początku rundy wiosennej przegrał przy Łazienkowskiej z Koroną Kielce 1:2. Jedyną bramkę dla podopiecznych Marka Papszuna zdobył Bartosz Kapustka, który skutecznie egzekwował rzut karny w 76. minucie spotkania. "Katem" dla warszawskiego klubu okazał się Mariusz Stępiński, który najpierw otworzył wynik spotkania, a w 90. minucie przechylił szalę zwycięstwa na stronę kieleckiej drużyny.

Najbliższa okazja przed Legią do zrehabilitowania się za tę porażkę będzie w sobotę 7 lutego. "Legioniści" w ramach 20. kolejki rozgrywek ligowych udadzą się do Gdyni na mecz z tamtejszą Arką. Początek spotkania o godzinie 14:45.