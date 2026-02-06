Powrót na stronę główną

Pajor upokorzyła Real Madryt. Nie mieści się w głowie, czego dokonała

Ewa Pajor była jedną z najlepszych zawodniczek spotkania z Realem Madryt w Pucharze Królowej. Polka ma kosmiczne liczby w starciach przeciwko tej drużynie. Dokonała tego w zaledwie 1,5 roku.
Ewa Pajor
Screen YouTube - FC Barcelona

Ewa Pajor, zawodniczka FC Barcelony, po dwóch z rzędu meczach bez gola, znów trafiła do siatki. I to dwa razy w ćwierćfinale Pucharu Królowej w czwartkowym pojedynku z Realem Madryt. FC Barcelona wygrała aż 4:0, a Polka była jedną z najlepszych na boisku. "Kapitalny występ", "Najlepsze zawodniczki nie pudłują" - tak napisały o Pajor hiszpańskie media.

Kosmiczne liczby Ewy Pajor. Aż trudno uwierzyć

Dla Ewy Pajor był to dziesiąty i jedenasty gol w meczach przeciwko drużynie Realu Madryt. Polka ma zdumiewającą statystykę, bo zdobyła tyle samo bramek co cały zespół Realu Madryt w dotychczasowych El Clasico, które rozgrywane są wśród kobiet dopiero od niedawna, bo od 2019 roku. Pajor zrobiła to w zaledwie półtora roku, bo wtedy dołączyła do FC Barcelony. 

Na taki bilans 29-letniej Pajor w meczach przeciwko Realowi Madryt składa się: siedem bramek w Superpucharze Hiszpanii oraz po dwa w lidze i Pucharze Królowej. 

FC Barcelona dotychczas z Realem Madryt grała 24 spotkania. Bilans jest kapitalny dla Dumy Katalonii, bo wygrała aż 23 mecze i tylko jeden przegrała. 

Ewa Pajor w tym sezonie ma imponujące statystyki. Polka zagrała w barwach FC Barcelony w 24 meczach, zdobyła 22 bramki i miała cztery asysty. Jest ona liderką wśród najskuteczniejszych w lidze hiszpańskiej. Ma 15 goli, jednego więcej od klubowej koleżanki - Claudii Piny. 

FC Barcelona teraz wróci do rozgrywek ligowych. W niedzielę, 8 lutego (godz. 18) zagra na wyjeździe z 14. zespołem tabeli - DUX Logrono.

