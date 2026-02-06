Kapitulacja. Polski klub wycofany z rozgrywek w samym środku sezonu!

Nie ma wielu klubów piłkarskich z Lubelszczyzny, które rywalizują na poziomie centralnym. W Ekstraklasie jest Motor Lublin, a na poziomie I ligi walczy Górnik Łęczna. Lubelszczyzna ma kilku swoich przedstawicieli w trzeciej lidze w grupie 4. Tam znajduje się Avia Świdnik, Chełmianka Chełm, Stal Kraśnik czy Świdniczanka Świdnik. Już jest pewne, że jeden z tych klubów nie dokończy ligowych zmagań w tym sezonie.

Klub został wycofany z rozgrywek III ligi. Sprawa trafi do prokuratury

W tym przypadku mowa o Stali, która po pierwszej części sezonu miała 19 punktów po 19 meczach i znajdowała się tuż nad strefą spadkową. W czwartek odbyło się walne zebranie wyborcze, które zostało zorganizowane przez Komisję Rewizyjną. Jego celem było wyłonienie nowego zarządu Stowarzyszenia Stali Kraśnik.

Jak podaje portal krasnik24.pl, nikt nie chciał się podjąć tego zadania, choć w zeszłym tygodniu taką chęć wyraził Karol Grządka. Jego warunkiem było to, by obecny zarząd dogadał się z zawodnikami i spłacił długi.

Ostatecznie do tego nie doszło, więc Komisja Rewizyjna podjęła trzy uchwały. Jedną z nich było wycofanie zespołu z rozgrywek, co oznacza, że pozostałe mecze Stali do końca sezonu III ligi będą interpretowane jako walkowery 0:3 na korzyść rywali.

Teraz Komisja Rewizyjna zgłosi zawiadomienie w prokuraturze o możliwości "popełnienia przestępstwa przez zarząd klubu dotyczącego niegospodarności oraz działania na szkodę klubu". Poza tym Sąd Gospodarczy w Lublinie ma wyznaczyć kuratora dla stowarzyszenia Stali. "Miasto nie ma prawnych możliwości, by spłacać długi klubu. Szczególnie, że są poważne wątpliwości co do działań zarządu" - czytamy w artykule.

Warto przypomnieć, że piłkarze Stali od miesięcy nie otrzymywali swojej pensji, a w październiku nie pojechali na wyjazdowy mecz z Wisłoką Dębica, co skończyło się walkowerem. Wtedy klub to tłumaczył awarią autokaru, a nie strajkiem zawodników. W listopadzie zaległości finansowe Stali szacowano na blisko 700 tys. złotych.

Do tej pory ani razu Stal nie grała w swojej historii na poziomie centralnym. Jednym z największych sukcesów tego klubu była 1/8 finału Pucharu Polski w sezonie 62/63, gdzie Stal przegrała z Odrą Opole. W poprzednim sezonie Stal wygrała rozgrywki IV ligi, pokonując m.in. Lubliniankę Lublin czy Tomasovię Tomaszów Lubelski.