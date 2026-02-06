Zbliża się koniec Guardioli w City. Mają już następcę!

Pep Guardiola przejął stery w Manchesterze City w 2016 roku. Hiszpański szkoleniowiec w ciągu niespełna dekady doprowadził zespół do sześciu tytułów mistrza Anglii, dwóch zwycięstw w FA Cup oraz czterech w Carabao Cup. Największym sukcesem zdaje się być historyczny triumf w Lidze Mistrzów w sezonie 2022/23, okraszony Klubowym Mistrzostwem Świata w 2023 roku. 55-latek bez wątpienia wyprowadził na europejskie salony drużynę, która od 1 września 2008 roku jest we władaniu Abu Dhabi United Group.

Koniec Guardioli w City? Znamy następcę

W ostatnich dniach media na Wyspach są zgodne - bieżąca kampania jest ostatnią dla Guardioli na ławce trenerskiej "The Citizens". Choć sam zainteresowany stroni od tego tematu, do tego stopnia, iż na początku roku wściekł się na pytanie zadane przez jednego z dziennikarzy w związku z planowanym odejściem z Chelsea Enzo Mareski. Hiszpan powiedział wówczas: „O mój Boże. Mam kontrakt. Mówiłem to już milion razy. Wiem, że masz mnie dość, dziesięć lat tutaj. Chcesz, żebym odszedł? Tak, jestem tego prawie pewien" - przyznał wyraźnie zbulwersowany.

Włoski szkoleniowiec jest wymieniany jako jeden z głównych kandydatów na objęcie schedy w "niebieskiej części" Manchesteru. Głośno wypowiadane jest także nazwisko Xabiego Alonso. Prócz jego osoby Anglicy wysoko stawiają akcje wieloletniego kapitana "Obywateli", Vincenta Kompany'ego. Belg, który z powodzeniem prowadzi obecnie Bayern Monachium, może być łakomym kąskiem dla właścicieli klubu, lecz jego "wyciągnięcie" ze stolicy Bawarii może być trudną misją.

Ten aspekt przemawia za Belgiem

Według doniesień "Football Insider" były stoper angielskiej drużyny może przystać na propozycję przejęcia zespołu po Guardioli, ze względu na silne przywiązanie do klubu, z którym święcił sukcesy. "Czynnikiem działającym na ich korzyść jest silne przywiązanie emocjonalne Kompany'ego do klubu, którego był kapitanem i z którym zdobywał liczne trofea w najlepszych dniach swojej kariery piłkarskiej" - czytamy.

Kompany swoją karierę trenerską na Wyspach rozpoczął od awansu z Burnley do Premier League. Weryfikacja umiejętności w pierwszym sezonie na najwyższym szczeblu rozgrywkowym w Anglii była dość brutalna. 24 punkty na koniec rozgrywek i szybki spadek do Championship. Belg pożegnał się ze swoją posadą i dość nieoczekiwanie objął Bayern Monachium. Z Bawarczykami zdobył tytuł mistrza Niemiec w swoim pierwszym sezonie, a w obecnym także przewodzi w stawce klubów z Bundesligi.

Pep Guardiola ma ważny kontrakt z Manchesterem City do 2027 roku. Według informacji angielskich portali ten fakt nie stoi na przeszkodzie, by opuścił klub z końcem obecnych rozgrywek. 55-latek przyznał już kiedyś, iż po zakończeniu pracy z "Obywatelami" będzie chciał sobie zrobić przerwę od prowadzenia klubów. Czy nastąpi ona podczas nadchodzącego lata? Tę informację powinniśmy oficjalnie poznać w najbliższych tygodniach.