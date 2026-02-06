To już jest wojna. Saudyjczycy ostrzegają Ronaldo. Mocny komunikat

Cristiano Ronaldo w czwartkowy wieczór po raz drugi z rzędu nie zagrał w meczu Al-Nassr. To jednak nie efekt kontuzji, a jego buntu. Portugalczyk jest niezadowolony z działań Publicznego Funduszu Inwestycyjnego Arabii Saudyjskiej (PFI), który oprócz Al-Nassr zarządza Al-Ittihad, Al-Ahli i Al-Hilal (m.in. z faworyzowania na rynku transferowym Al-Hilal). Media pisały, że gwiazdor może opuścić klub i trafić do MLS lub wrócić do Europy.

Protest Cristiano Ronaldo. Jest reakcja władz ligi

Bunt Cristiano Ronaldo i jego odmowa gry w dwóch spotkaniach, spotkała się z oficjalną odpowiedzią ligi saudyjskiej. Liga za pośrednictwem swojego rzecznika prasowego, wysłała specjalne oświadczenie do kilku mediów. Ostrzega w nim Portugalczyka, pisząc, że żadna jednostka nie może podejmować decyzji wykraczających poza klub.

"Saudi Pro League jest zorganizowana wokół prostej zasady: każdy klub działa niezależnie, według tych samych reguł. Kluby mają własne zarządy, dyrektorów wykonawczych i kierownictwo sportowe. Decyzje dotyczące transferów, wydatków i strategii należą do nich, w ramach finansów zaprojektowanych tak, aby zapewnić stabilność i równowagę rywalizacji. Te ramy obowiązują jednakowo w całej lidze. Cristiano Ronaldo od momentu przybycia jest w pełni zaangażowany w Al-Nassr i odegrał kluczową rolę w rozwoju klubu. Jak każdy piłkarz z najwyższej półki, chce wygrywać. Jednak żadna jednostka, bez względu na jej historię, nie podejmuje decyzji wykraczających poza własny klub" - czytamy w nim.

W tym tygodniu Cristiano Ronaldo został wyśmiany przez kibiców w Arabii Saudyjskiej. Fani wywiesili na ulicach prześmiewcze plakaty pod jego adresem.

Cristiano Ronaldo w czwartek, 5 lutego, świętował 41. urodziny. Dla Al-Nassr zagrał 127 spotkań, zdobył 111 goli i miał 22 asysty. Jego bilans w tym sezonie to: 22 mecze we wszystkich rozgrywkach, 18 bramek i trzy asysty. 17 trafień w lidze Arabii Saudyjskiej daje mu drugie miejsce wśród najskuteczniejszych zawodników rozgrywek. Ma dwa gole mniej od lidera - Ivana Toney'a (Al-Ahli).

Al-Nassr po 19 kolejkach z 46 punktami zajmuje trzecie miejsce w Saudi Professional League. Ma cztery punkty mniej od lidera Al-Hilal, ale też jeden mecz rozegrany mniej. W następnej kolejce zespół Cristiano Ronaldo zagra w piątek 6 lutego przed własną publicznością z szóstym zespołem tabeli - Al-Ittihad FC.