Tak Hiszpanie podsumowali Pajor po tym, co zrobiła. Kilka słów prawdy

Ewa Pajor znów błysnęła w Hiszpanii. Polska napastniczka zdobyła dwa gole w ćwierćfinałowym spotkaniu Pucharu Królowej: FC Barcelona - Real Madryt. "W czwartkowy wieczór fani kobiecej piłki nożnej byli świadkami kolejnego El Clasico. W poprzednim w finale Superpucharu górą były piłkarki FC Barcelony. W tamtym meczu Ewa Pajor nie wpisała się na listę strzelczyń. Tym razem było inaczej. W 67. minucie zabawiła się z defensywą rywali i umieściła piłkę w siatce. Później ponownie wpisała się na listę strzelczyń" - pisał w relacji z meczu Norbert Amlicki ze Sport.pl.

Hiszpanie zachwyceni Pajor. Tak o niej napisali

Ewa Pajor była chwalona przez hiszpańskie media. "Niestrudzona" - tak napisał o niej dziennik "Mundo Deportivo", który w tytule ocen zawsze daje jedno słowo.

"Wniosła do gry dużo głębi, bardzo dużo się poruszała, świetnie współpracowała z koleżankami z zespołu i przebiegła wiele kilometrów, często walcząc w trudnych sytuacjach. Zaskoczyła Misę drugim golem, strzelonym zza pola karnego po szybkiej kontrze. A potem zamknęła mecz czwartą bramką. Kapitalny występ" - dodał dziennikarz.

Z kolei "AS" zwrócił uwagę na perfekcyjne zachowanie Pajor przy jej pierwszej bramce.

"Przez kilka minut drugiej połowy oba zespoły wyglądały tak, jakby zamieniły się rolami: piłkarki Realu dominowały, a Barcelona kontratakowała. Tak nadszedł pierwszy sygnał ostrzegawczy ze strony Pajor, do tej pory dość niewidocznej. Ale te najlepsze zawodniczki nie pudłują, tak jak oczy nie kłamią. I za drugim razem piłka wpadła do siatki: Polka perfekcyjnie przyjęła piłkę, swoim ruchem wystarczająco zakręciła Navarro i Mendez, po czym bezlitośnie uderzyła na bramkę" - tak napisał o niej "AS" w relacji z meczu.

Pajor w tym sezonie zagrała w barwach FC Barcelony 24 spotkania i zdobyła 22 gole.

W półfinale Pucharu Królowej oprócz FC Barcelony są Atletico Madryt, FC Badalona oraz Costa Adeje Tenerife.